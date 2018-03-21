Губернатора Подмосковья и главу района встретили в Волоколамске криками «Убийцы!» и «В отставку!»

Участники стихийного митинга у больницы в Волоколамске, куда 21 марта были госпитализированы несколько десятков детей, встретили криками «Позор», «Убийцы!» и «В отставку!» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова. Видеозаписи происходившего у больницы опубликованы в соцсетях.

В их сторону также кидали снежки.

Позже местные жители окружили Гаврилова и стали требовать от него ответа. В какой-то момент началась потасовка, Гаврилов скрылся в здании больницы.