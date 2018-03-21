Откройте Доминикану!Партнерская игра

Губернатора Подмосковья и главу района встретили в Волоколамске криками «Убийцы!» и «В отставку!»

Meduza
15:53, 21 марта 2018
Надежный источник

Участники стихийного митинга у больницы в Волоколамске, куда 21 марта были госпитализированы несколько десятков детей, встретили криками «Позор», «Убийцы!» и «В отставку!» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова. Видеозаписи происходившего у больницы опубликованы в соцсетях.

В их сторону также кидали снежки.

Позже местные жители окружили Гаврилова и стали требовать от него ответа. В какой-то момент началась потасовка, Гаврилов скрылся в здании больницы.

Драка в Волоколамске

! Жители Волоколамска напали на главу города, который приехал на акцию протеста. Его несколько раз ударили по голове. Наши корреспонденты все сняли на видео. Читайте подробнее: https://rtvi.com/news/vo-vremya-protestov-v-volokolamske-glavu-goroda-udarili-po-litsu/

Опубликовано RTVI 21 марта 2018 г.
21 марта в Волоколамске более 50 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на отравление. 23 из них госпитализированы. Причиной отравления, как считается, выброс сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» рядом с подмосковным городом.
У больницы, куда были доставлены дети, начался стихийный митинг, в котором принимают участие сотни местных жителей. К больнице стянули ОМОН.
Роспотребнадзор превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе Волоколамска 21 марта не обнаружил.
Жители Волоколамского района провели несколько акций протеста с требованием закрыть полигон «Ядрово». Некоторые из них сопровождались задержаниями. Губернатор Андрей Воробьев 10 марта поручил «избавиться от вони» за три месяца. 

Мусорные полигоны в Подмосковье

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

МИД России позвал послов на встречу по делу Скрипалей. Но пришли не все

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

В парламенте Косово применили слезоточивый газ

41 секунда
Сборник

Наши партнерские материалы