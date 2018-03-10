Губернатор Подмосковья поручил избавиться от вони с полигона в Волоколамске за три месяца

РИА Новости
14:23, 10 марта 2018
Надежный источник

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему неприятных запахов с мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском в течение трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экологии и природопользования Подмосковья.

10 марта, говорится в сообщении регионального министерства, Воробьеву был представлен «план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду».

Предполагается, что через две недели на полигоне «Ядрово» начнут монтировать системы дегазации: пробурят скважины и начнут сжигать свалочные газы. В дальнейшем свалку планируют накрыть пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи. Вокруг полигона установят четыре станции экомониторинга (две из них уже работают), данные с которых будут доступны всем желающим.

ГУ МЧС России по Московской области заявляет, что в Волоколамском районе не выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха. Опасности для жителей нет, сообщили представители ведомства.

Жители Волоколамского района, в свою очередь, продолжают жаловаться на неприятные запахи, а также указывают на то, что выбросы со свалки угрожают здоровью.

10 марта в Волоколамск приехала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Представитель компании, эксплуатирующей «Ядрово», сообщил РБК, что «во избежание провокаций» работа полигона была временно приостановлена.

Полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. В последние несколько лет, как сообщалось, нагрузка на полигон резко возросла.
3 марта в Волоколамске прошла акция протеста против полигона, участие в которой, по подсчетам организаторов, приняли около пяти тысяч человек.
С 7 марта в Волоколамском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, как объявили власти Подмосковья, была принята для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне «Ядрово». Превышения ПДК вредных веществ и угрозы жизни жителям нет, уверяют они.
8 марта в Волоколамске прошла новая акция протеста, участники которой попытались перекрыть трассу. Несколько человек были задержаны, на них составлены протоколы об административном нарушении.
С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них власти решили продлить.
Из-за закрытия одних полигонов вырастает нагрузка на другие, что вызывает недовольство местных жителей. Предполагалось, что нагрузку с полигонов частично снимут мусоросжигательные заводы. Однако планы их строительства также вызывают недовольство у жителей.
Так, 10 марта прошла акция протеста против строительства мусоросжигательного завода в Нарофоминском районе Подмосковья. Участники акции устроили одиночные пикеты вдоль ведущей в Наро-Фоминск трассы. Активистов задержала полиция, однако отпустила без составления протоколов.

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