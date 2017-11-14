Власти Подмосковья отложили закрытие нескольких мусорных полигонов

РБК
10:14, 14 ноября 2017
Надежный источник

Срок работы нескольких мусорных полигонов в Московской области, которые предполагалось закрыть, будет продлен, сообщил РБК министр экологии региона Александр Коган. Такое решение, по его словам, связано с протестами жителей против строительства мусоросжигательных заводов.

В частности, будет продлен срок работы полигона «Астапово» в Луховицком районе, который предполагалось закрыть до конца 2017 года. Также будет продлен срок эксплуатации полигона «Лесная» в Серпуховском районе, который должен был прекратить работу до конца 2018 года.

Также Коган сообщил, что сроки ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов и мусоросжигательных заводов, которые должны были заменить закрывающие полигоны, переносятся. Создание таких новых объектов, пишет РБК, «вызывает значительное социальное напряжение».

«Пока нам с трудом удалось согласовать 4 участка под мусороперерабатывающие комплексы, это Кашира (на границе с Тульской областью), Сергиев-Посад, Клинский район и Коломна, до конца этого года планируем передать там инвесторам земельные участки, и рассчитываем, что к началу 2019 г. объекты будут построены, — рассказал Александр Коган.

РБК
С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, включая «Астапово» и «Лесную».
Закрытие одних полигонов приводит к росту нагрузки на другие площадки для хранения мусора, что вызывает недовольство жителей. Так, в Клинском районе проходят акции протеста, участники которых требуют закрыть полигон в Алексинском карьере. Нагрузка на эту площадку резко возросла после того, как был закрыт полигон отходов «Кучино», на который пожаловалась президенту РФ жительница Балашихи.
Для замены полигонов в 2018–2019 годах планировалось построить и ввести в эксплуатацию 13 мусороперерабатывающих комплексов, а в 2020–2022 годах — четыре мусоросжигательных завода. Строительство заводов должно было начаться осенью 2017 года. Однако пока, сообщает РБК, лишь один проект (в Воскресенском районе) прошел общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду.

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