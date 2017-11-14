Власти Подмосковья отложили закрытие нескольких мусорных полигонов

Срок работы нескольких мусорных полигонов в Московской области, которые предполагалось закрыть, будет продлен, сообщил РБК министр экологии региона Александр Коган. Такое решение, по его словам, связано с протестами жителей против строительства мусоросжигательных заводов.

В частности, будет продлен срок работы полигона «Астапово» в Луховицком районе, который предполагалось закрыть до конца 2017 года. Также будет продлен срок эксплуатации полигона «Лесная» в Серпуховском районе, который должен был прекратить работу до конца 2018 года.

Также Коган сообщил, что сроки ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов и мусоросжигательных заводов, которые должны были заменить закрывающие полигоны, переносятся. Создание таких новых объектов, пишет РБК, «вызывает значительное социальное напряжение».