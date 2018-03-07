Власти Волоколамска ввели режим ЧС из-за мусорного полигона

Такое решение, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, было принято на совещании в районной администрации, которое прошло вечером 6 марта.

Полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. Зимой 2017 года в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы результаты проверки экологической ситуации в городе, проведенного МЧС и Роспотребнадзором, в ходе которой были выявлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) хлора, сероводорода и диоксида азота в воздухе, а также железа в воде.

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста против нарушения работы полигона «Ядрово». Последняя на настоящий момент такая акция прошла 3 марта. По подсчетам организаторов, в ней приняли участие около пяти тысяч человек.

Режим ЧС, пишут «Ведомости», позволяет местным властям, в числе прочего, начать работы по устранению нарушений на мусорном полигоне не проводя конкурсов, как того требует законодательство. Кроме того, при режиме ЧС местные власти могут в экстренном порядке получать финансирование из регионального и федерального бюджетов.

С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них власти решили продлить

Закрытие одних полигонов приводит к росту нагрузки на другие площадки для хранения мусора, что вызывает недовольство жителей. Так, например, акции протеста против мусорных полигонов за последние несколько месяцев прошли в Коломне и Клинском районе Подмосковья.