Власти Волоколамска ввели режим ЧС из-за мусорного полигона
Власти Волоколамского района Московской области готовы в ближайшее время ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона «Ядрово».
Такое решение, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, было принято на совещании в районной администрации, которое прошло вечером 6 марта.
Режим ЧС, по данным издания, планируется объявить из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора, причиной которого считается неправильная эксплуатация полигона «Ядрово».
Обновление: В Волоколамском районе введен режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне «Ядрово». Об этом сообщил «Интерфаксу» министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. «На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет», — добавил он.
Полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. Зимой 2017 года в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы результаты проверки экологической ситуации в городе, проведенного МЧС и Роспотребнадзором, в ходе которой были выявлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) хлора, сероводорода и диоксида азота в воздухе, а также железа в воде.
Жители Волоколамска провели несколько акций протеста против нарушения работы полигона «Ядрово». Последняя на настоящий момент такая акция прошла 3 марта. По подсчетам организаторов, в ней приняли участие около пяти тысяч человек.
Режим ЧС, пишут «Ведомости», позволяет местным властям, в числе прочего, начать работы по устранению нарушений на мусорном полигоне не проводя конкурсов, как того требует законодательство. Кроме того, при режиме ЧС местные власти могут в экстренном порядке получать финансирование из регионального и федерального бюджетов.
С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них власти решили продлить.
Закрытие одних полигонов приводит к росту нагрузки на другие площадки для хранения мусора, что вызывает недовольство жителей. Так, например, акции протеста против мусорных полигонов за последние несколько месяцев прошли в Коломне и Клинском районе Подмосковья.