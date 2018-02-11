Более двух тысяч жителей Коломны вышли на акцию протеста из-за мусорного полигона

Ведомости
17:39, 11 февраля 2018
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В Коломне прошла акция протеста, участники которой требовали остановить работу мусорного полигона «Воловичи» и не допустить строительство новой площадки для отходов. В митинге, пишут «Ведомости», приняли участие от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек.

Участники акции, в частности, указали на резкое ухудшение экологической ситуации в городе. С апреля 2017 года резко возросла нагрузка на полигон «Воловичи», где за год было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают его проектные мощности.

Принявшие участие в митинге также заявили протест против планов строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей».

Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. <…> В резолюции по итогам митинга говорится о необходимости ввести раздельный сбор мусора в городе, приостановить работу свалки и принять схему по обращению с отходами с учетом требований жителей города. 

Ведомости
С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них — «Астапово» и «Лесную» — власти решили продлить.
Закрытие одних полигонов приводит к росту нагрузки на другие площадки для хранения мусора, что вызывает недовольство жителей. Так, например, произошло после закрытия полигона «Кучино», на который пожаловалась президенту РФ жительница Балашихи.

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