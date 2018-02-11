Более двух тысяч жителей Коломны вышли на акцию протеста из-за мусорного полигона

В Коломне прошла акция протеста, участники которой требовали остановить работу мусорного полигона «Воловичи» и не допустить строительство новой площадки для отходов. В митинге, пишут «Ведомости», приняли участие от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек.

Участники акции, в частности, указали на резкое ухудшение экологической ситуации в городе. С апреля 2017 года резко возросла нагрузка на полигон «Воловичи», где за год было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают его проектные мощности.

Принявшие участие в митинге также заявили протест против планов строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей».