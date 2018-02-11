Более двух тысяч жителей Коломны вышли на акцию протеста из-за мусорного полигона
В Коломне прошла акция протеста, участники которой требовали остановить работу мусорного полигона «Воловичи» и не допустить строительство новой площадки для отходов. В митинге, пишут «Ведомости», приняли участие от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек.
Участники акции, в частности, указали на резкое ухудшение экологической ситуации в городе. С апреля 2017 года резко возросла нагрузка на полигон «Воловичи», где за год было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают его проектные мощности.
Принявшие участие в митинге также заявили протест против планов строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей».
Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. <…> В резолюции по итогам митинга говорится о необходимости ввести раздельный сбор мусора в городе, приостановить работу свалки и принять схему по обращению с отходами с учетом требований жителей города.