Протестующие против свалки в Волоколамске перекрыли трассу. Часть активистов задержали
В Московской области протестующие против работы полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» перекрыли дорогу к свалке, после чего сотрудники ОМОНа начали задерживать активистов.
По словам активиста Сергея Жукова, задержаны были 20-30 человек, или «целый автобус». В ходе происшествия сотрудники ОМОНа избили дубинками пожилого мужчину, передает «Говорит Москва».
«ОВД-Инфо» сообщает о задержании около десяти человек.
«Люди сейчас стоят на обочинах, так же остаются на своих местах. Просто уже не перекрыли дорогу, потому что сейчас находится ОМОН и всех забирает по автобусам», — заявил Жуков.
По словам активистов, полигон продолжает работу, туда по-прежнему ездят мусоровозы.
Накануне власти Волоколамского района ввели режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне «Ядрово».
Жители Волоколамского района протестуют против работы полигона «Ядрово» из-за неприятного запаха в воздухе и превышения в воздухе предельно допустимой концентрации разных веществ, в том числе хлора и сероводорода.
Протестующие провели несколько акций против полигона. На акцию 3 марта, по оценкам организаторов, пришли около пяти тысяч человек.
В Подмосковье нередко проходят акции протеста с требованием закрытия мусорных полигонов или против строительства новых. За последние полгода акции проходили, в частности, в Коломне, в Клинском и Воскресенском районах Подмосковья.