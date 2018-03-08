Протестующие против свалки в Волоколамске перекрыли трассу. Часть активистов задержали

«Люди сейчас стоят на обочинах, так же остаются на своих местах. Просто уже не перекрыли дорогу, потому что сейчас находится ОМОН и всех забирает по автобусам», — заявил Жуков.

«ОВД-Инфо» сообщает о задержании около десяти человек.

По словам активиста Сергея Жукова, задержаны были 20-30 человек, или «целый автобус». В ходе происшествия сотрудники ОМОНа избили дубинками пожилого мужчину, передает «Говорит Москва».

В Московской области протестующие против работы полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» перекрыли дорогу к свалке, после чего сотрудники ОМОНа начали задерживать активистов.

Накануне власти Волоколамского района ввели режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне «Ядрово».

Жители Волоколамского района протестуют против работы полигона «Ядрово» из-за неприятного запаха в воздухе и превышения в воздухе предельно допустимой концентрации разных веществ, в том числе хлора и сероводорода.

Протестующие провели несколько акций против полигона. На акцию 3 марта, по оценкам организаторов, пришли около пяти тысяч человек.