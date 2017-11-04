В Подмосковье протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли Новорязанское шоссе

Протестующие против строительства мусоросжигательного завода около деревни Свистягино перекрыли Новорязанское шоссе (федеральная дорога М-5) в районе соседней деревни Степанщино. Об этом сообщают «Медиазона» и РБК.

Как рассказал «Медиазоне» журналист Илья Васюнин, в акции приняли участие около 50 человек. Активист Алексей Холкин оценил число участников в 80 человек.

Протестующие ходили без перерыва по пешеходному переходу, не давая проехать машинам. В какой-то момент полиция освободила часть трассы. По словам Холкина, активисты «сдерживали движение даже при сотрудниках полиции примерно два часа». На место прибыли сотрудники ОМОН, но никто задержан не был, следует из слов Васюнина.

По словам Холкина, протестующие требовали встречи с главой администрации Воскресенского района Виталием Чеховым. «Он сослался на то, что на официальном мероприятии был и приехать не мог», — рассказал активист.

Сам Чехов заявил РБК, что акцию провела «протестно заряженная группа людей, которая ездит по всей Московской области». «Это одни и те же люди. И они свое мнение распространяют, что их якобы никто не слушает. А мы мнение жителей всегда выслушиваем», — цитирует его издание.