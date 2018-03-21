На свалке в Волоколамске произошел выброс сероводорода. Учеников местных школ госпитализировали

Обновление. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что в общей сложности в центральную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города.

23 ученика школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализированы с признаками отравления, сообщает ТАСС.

Предположительной причиной госпитализации называется выброс сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово».

Ранее источник «Интерфакса» заявлял, что дети попали в больницу после того, как в школе был распылен баллончик с газом. По его данным, помимо госпитализированных, еще 16 детям была оказана первая помощь на месте.

Заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова подтвердила, что никаких ЧП в школах не было и дети почувствовали недомогание из-за резкого запаха сероводорода. В настоящее время, по ее словам, ситуация находится под контролем.

В пресс-службе администрации Волоколамского района объявили, что все местные школы и детские сады работают в штатном режиме.