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Жители Волоколамска потребовали ответа от главы района из-за отравления детей. Произошла потасовка

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16:34, 21 марта 2018
21 марта в Волоколамске более 50 детей пожаловались на симптомы отравления, некоторые из них были госпитализированы. Причиной отравления считается выброс сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», закрытия которого требуют местные жители. У больницы собрался стихийный митинг. Когда туда приехали губернатор Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, их встретили криками «Позор», «Убийцы» и «В отставку». Гаврилова собравшиеся окружили и призвали к ответу; произошла потасовка.
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