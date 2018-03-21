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Участники митинга напали на главу Волоколамского района. К протестующим приехал ОМОН

Сноб
15:16, 21 марта 2018
Надежный источник

В Волоколамске участники стихийной акции протеста у местной больницы напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Инцидент произошел когда он вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым приехал к митингующим, сообщает «Сноб» со ссылкой на собственного корреспондента.

Очевидец событий рассказал журналисту «Коммерсанта» Александру Черныху, что Гаврилова «помяли в толпе и оторвали капюшон». После этого он скрылся в здании больницы.

Видеозапись общения Гаврилова с местными жителями, которое завершилось нападением одного из участников митинга на главу района, опубликовал телеканал RTVI.

Драка в Волоколамске

! Жители Волоколамска напали на главу города, который приехал на акцию протеста. Его несколько раз ударили по голове. Наши корреспонденты все сняли на видео. Читайте подробнее: https://rtvi.com/news/vo-vremya-protestov-v-volokolamske-glavu-goroda-udarili-po-litsu/

Опубликовано RTVI 21 марта 2018 г.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом «Дождь», видно, как участник митинга бьет Гаврилова кулаком в заднюю часть головы.

Как сообщает Черных в своем телеграм-канале, на место стихийного митинга приехали три машины с ОМОНом. Местные жители предлагают полицейским вставать рядом с ними и принимать участие в акции протеста в связи с отравлением детей в Волоколамске.

Впоследствии из больницы вышел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он не стал говорить с митингующими, после чего его забросали снежками, утверждает Черных.

Видеозапись общения Воробьева с участниками митинга опубликована в инстаграме «Мой Волоколамск».

21 марта в Волоколамске более 50 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на отравление. 23 из них госпитализированы. Причиной отравления называется выброс сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» рядом с подмосковным городом.
После госпитализации детей у больницы начался стихийный митинг, в котором принимают участие сотни местных жителей.
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