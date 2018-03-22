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Губернатор Подмосковья пообещал вывозить меньше мусора на свалку в Волоколамске

ТАСС
07:04, 22 марта 2018
Надежный источник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что нагрузка на полигон бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамске будет снижена вдвое, сообщает ТАСС. Решение об этом было принято после жалоб местных жителей на ухудшение состояния здоровья.

В Волоколамском районе также будет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), «до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации», отметил Воробьев.

Помимо этого, в центре Волоколамска установят монитор, на который будет выводиться информация об уровне загрязнения воздуха. «Если будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее, чтобы предпринять действия. Эта работа тоже будет организована, я дал поручение МЧС», — заверил губернатор. 

«В два раза уменьшим поток машин, которые направляются в „Ядрово“. Такое было требование жителей и инициативной группы», — сказал Воробьев.

ТАСС
В ночь на 21 марта на мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском произошел выброс сероводорода. Утром в среду несколько десятков школьников Волоколамска пожаловались на плохое самочувствие из-за неприятного запаха от свалки и были госпитализированы.
Вечером 21 марта около центральной больницы Волоколамска, куда были доставлены пострадавшие школьники, собрался стихийный митинг местных жителей. На встречу приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, которых жители встретили криками «Позор» и «В отставку».

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