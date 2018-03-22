Губернатор Подмосковья пообещал вывозить меньше мусора на свалку в Волоколамске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что нагрузка на полигон бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамске будет снижена вдвое, сообщает ТАСС. Решение об этом было принято после жалоб местных жителей на ухудшение состояния здоровья.

В Волоколамском районе также будет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), «до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации», отметил Воробьев.

Помимо этого, в центре Волоколамска установят монитор, на который будет выводиться информация об уровне загрязнения воздуха. «Если будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее, чтобы предпринять действия. Эта работа тоже будет организована, я дал поручение МЧС», — заверил губернатор.