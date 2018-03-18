На Украине застрелился бывший пилот Владислав Волошин. В России его обвиняли в атаке на малайзийский «Боинг»
В Николаеве покончил с собой Владислав Волошин — бывший пилот штурмовика Су-25, которого в России обвиняли в атаке на пассажирский «Боинг» автакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области. Об этом сообщает местное издание «НикВести».
Официально полиция Николаевской области сообщила, что покончил с собой 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий. Его имени полиция не назвала. Погибший застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков.
Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений <…> Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство».
Владислав Волошин принимал участие в украинской военной операции в Донбассе. Он выполнил 33 боевых вылета и был награжден орденом «За мужество».
В декабре 2014 года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с человеком, который якобы видел вылеты украинских боевых самолетов с аэродрома под Днепропетровском. По словам этого человека, капитан Владислав Волошин, пилот одного из Су-25, вернулся с пустым боекомплектом и после посадки произнес: «Самолет не тот».
Следственный комитет России заявил, что показания источника «Комсомольской правды» заслуживают доверия. СК также назвал имя этого источника — Евгений Агапов, механик одной из украинских авиационных частей.
Международная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» под Донецком пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», прибывшего на Украину с территории России. Эксперты говорили, что Су-25 вообще не мог сбить «Боинг», поскольку тот летел выше потолка, до которого может действовать штурмовик.