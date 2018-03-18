На Украине застрелился бывший пилот Владислав Волошин. В России его обвиняли в атаке на малайзийский «Боинг»

В Николаеве покончил с собой Владислав Волошин — бывший пилот штурмовика Су-25, которого в России обвиняли в атаке на пассажирский «Боинг» автакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области. Об этом сообщает местное издание «НикВести».

Официально полиция Николаевской области сообщила, что покончил с собой 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий. Его имени полиция не назвала. Погибший застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков.