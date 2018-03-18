На Украине застрелился бывший пилот Владислав Волошин. В России его обвиняли в атаке на малайзийский «Боинг»

НикВести
16:00, 18 марта 2018
Требует подтверждения

В Николаеве покончил с собой Владислав Волошин — бывший пилот штурмовика Су-25, которого в России обвиняли в атаке на пассажирский «Боинг» автакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области. Об этом сообщает местное издание «НикВести».

Официально полиция Николаевской области сообщила, что покончил с собой 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий. Его имени полиция не назвала. Погибший застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков.

Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений <…> Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство».

НикВести
Владислав Волошин принимал участие в украинской военной операции в Донбассе. Он выполнил 33 боевых вылета и был награжден орденом «За мужество».
В декабре 2014 года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с человеком, который якобы видел вылеты украинских боевых самолетов с аэродрома под Днепропетровском. По словам этого человека, капитан Владислав Волошин, пилот одного из Су-25, вернулся с пустым боекомплектом и после посадки произнес: «Самолет не тот».
Следственный комитет России заявил, что показания источника «Комсомольской правды» заслуживают доверия. СК также назвал имя этого источника — Евгений Агапов, механик одной из украинских авиационных частей.
Международная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» под Донецком пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», прибывшего на Украину с территории России. Эксперты говорили, что Су-25 вообще не мог сбить «Боинг», поскольку тот летел выше потолка, до которого может действовать штурмовик.

Катастрофа «Боинга» под Донецком

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Стройка ценой в десятки тысяч жизней. Как получилось, что Беломорканал теперь никому не нужен
17 минут
Сборник

Наши партнерские материалы