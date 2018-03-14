Google запретит рекламу криптовалют и ICO
Google с июня введет запрет на рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO).
Также поисковик намерен ужесточить правила для рекламы финансовых продуктов с повышенным риском, включая бинарные опционы.
Как новые правила скажутся на доходах компании от рекламы, в Google пока прогнозировать отказались, сообщает The Wall Street Journal.
В конце января об отказе от рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов объявила соцсеть Facebook.
Google и Facebook входят в числе крупнейших в мире площадок для онлайн-рекламы.