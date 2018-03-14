Google запретит рекламу криптовалют и ICO

Google с июня введет запрет на рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO).

Также поисковик намерен ужесточить правила для рекламы финансовых продуктов с повышенным риском, включая .

Как новые правила скажутся на доходах компании от рекламы, в Google пока прогнозировать отказались, сообщает The Wall Street Journal.