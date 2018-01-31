Faсebook запретил рекламу криптовалют и ICO

Социальная сеть Facebook запретила всю рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO).

Новые правила, говорится в официальном блоге Facebook, запрещают рекламу финансовых продуктов и услуг, «которые зачастую связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения».

Запрет на рекламу криптовалют и ICO распространяется на Instagram, а также сеть Audience Network, размещающую рекламные объявления в сторонних приложениях.

Facebook займется выявлением и удалением такой рекламы и просит пользователей сообщать о случаях нарушения новых правил.