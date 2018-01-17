Биткоин подешевел почти в два раза с декабря. Самое короткое объяснение (в четырех предложениях)

В середине декабря биткоин стоил почти 20 тысяч долларов, сейчас — 10-11 тысяч. Дешевеют и другие криптовалюты: эфир, риппл. Главной причиной называют желание китайских властей ужесточить правила майнинга (добычи) криптовалюты, а южнокорейских — торговли (и там это уже ). Но в целом резкие колебания — совершенно нормальное явление для нового актива, который к тому же все бросились скупать.