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Биткоин подешевел почти в два раза с декабря. Самое короткое объяснение (в четырех предложениях)

Meduza
10:24, 17 января 2018

В середине декабря биткоин стоил почти 20 тысяч долларов, сейчас — 10-11 тысяч. Дешевеют и другие криптовалюты: эфир, риппл. Главной причиной называют желание китайских властей ужесточить правила майнинга (добычи) криптовалюты, а южнокорейских — торговли (и там это уже работает). Но в целом резкие колебания — совершенно нормальное явление для нового актива, который к тому же все бросились скупать.

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Фото в анонсе: Sascha Steinbach / EPA / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Sascha Steinbach / EPA / Scanpix / LETA

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