Елизавета Пескова пожаловалась на «ежедневный кибербуллинг»

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова заявила, что является «жертвой ежедневного кибербуллинга».

«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие», — заявила Елизавета Пескова.

По словам Песковой, каждая ее ошибка «поднимает новый вал ненависти», из-за которого «пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще». «Такова сила кибербуллинга», — отметила она.

Пескова подчеркнула, что является объектом ненависти «не как личность», а «как персона, по чьему-то мнению причастная к политической системе», хотя она не причастна к принятию каких-либо политических решений.

Елизавета Пескова подготовила свое заявление для заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ молодежного парламента при Госдуме, которое прошло 7 марта и было посвящено проблеме травли в интернете. По ее словам, она была приглашена на заседание, но не смогла присутствовать, поэтому прислала заявление.

По итогам заседания была подготовлена резолюция с предложением ввести административную ответственность за травлю в интернете и общественных местах.