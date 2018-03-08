Елизавета Пескова пожаловалась на «ежедневный кибербуллинг»
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова заявила, что является «жертвой ежедневного кибербуллинга».
«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие», — заявила Елизавета Пескова.
По словам Песковой, каждая ее ошибка «поднимает новый вал ненависти», из-за которого «пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще». «Такова сила кибербуллинга», — отметила она.
Пескова подчеркнула, что является объектом ненависти «не как личность», а «как персона, по чьему-то мнению причастная к политической системе», хотя она не причастна к принятию каких-либо политических решений.
Елизавета Пескова подготовила свое заявление для заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ молодежного парламента при Госдуме, которое прошло 7 марта и было посвящено проблеме травли в интернете. По ее словам, она была приглашена на заседание, но не смогла присутствовать, поэтому прислала заявление.
По итогам заседания была подготовлена резолюция с предложением ввести административную ответственность за травлю в интернете и общественных местах.
«Именно [политикам] следует задуматься, почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы. Я убеждена, что в ответ возведением новых ограничительных стен в киберпространстве ситуацию не переломить. Повышение качества жизни людей и как следствие повышение общего уровня культуры — единственное возможное решение всех проблем», — заявила Пескова.