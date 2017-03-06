Все обсуждают интервью Лизы Песковой. О чем она рассказывает? Максимально коротко

Я давно живу в Париже. Раньше это был светлый безопасный город, а теперь кругом мигранты обмануть пытаются. Я ни в коем случае не расист, но согласна с Трампом — Париж уже не Париж. В Париже удобнее, там гораздо больше успеваешь, чем в Москве. Климат хороший. Я человек мира, космополит. Мне смешно, когда говорят, что я должна жить в России. Я ни один город не считаю родным. В шутку в семье мы называем друг друга кочевниками.

В России хорошо, но прекрасно жить только богатым. Это абсурд, что миллионы людей нашей богатейшей страны вынуждены «выживать». Европа больше приспособлена для жизни простых людей. В нашей семье никогда в жизни не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Помню времена, когда мама с папой по ночам уезжали бомбить, потому что денег не было.

С папой я политику не обсуждаю, но у нас разные взгляды. Я считаю, что в России нужно менять систему образования. Все должны учить языки: в русских людях заложена генетическая предрасположенность к усвоению иностранных языков. Уверена, в России, богатейшей стране, мои мечты об образовании когда-нибудь станут явью.