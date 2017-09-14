Как написать колонку об образовании. Мастер-класс Елизаветы Песковой

Что касается В России , то всерьез о дистанционном образовании у нас заговорили только в начале 90-х . , в 1997 году министерство образования РФ запустило глобальный эксперимент в области дистанционного образования, в котором приняли участие 20 различных ВУЗов, как государственных , так и негосударственных. В течение 5 лет они тестировали различные технологии дистанционного обучения. На основе проделанной работы были разработаны специальные методики для дистанционного обучения. а уже в 2003-м , через год после завершения эксперимента, в закон «Об образовании» были внесены соответствующие поправки, которые придали дистанционному обучению юридическую силу была придана юридическая сила . [Passion.ru, 2011] Благодаря развитию интернет-технологий, количество вузов, предлагающих дистанционное образование, продолжает расти. Дистанционное обучение Такая форма обучения дает компетентность в большем количестве профессиональных и актуальных вопросов, предоставляет возможность студентам экономить время на ежедневное посещение университета и параллельно работать . Со следующего учебного года МФТИ открывает первую в России онлайн-магистратуру , которая примет 10 студентов по направлению «Современная комбинаторика». но может ли оно полностью заменить традиционную очную форму обучения в вузе? [Мел, 2016]

Во-первых, посещение учебного заведения дисциплинирует учащегося самого человека . Грубо говоря, учит встать с кровати в темное холодное утро, собраться, дойти или доехать и, во что бы то ни было, оказаться в аудитории. И никакой интернет не заменит живого учителя Во-вторых, живое общение с преподавателями не сможет заменить ни один компьютер . [комментарий пользователя сайта warandpeace.ru, 2014] Преподаватель может один раз записать программные лекции и разослать их студентам, но как дальше пойдёт процесс обучения, не знает никто, кроме самого студента. В чем-то внедрение системы дистанционного обучения минимизирует расходы на образование — не нужны здания, большие аудитории, преподаватели на постоянной основе. Но как при такой системе можно подготовить зубного или хирурга — непонятно. Это имеет смысл тогда, когда человек уже работает по специальности и хочет повысить свой профессиональный уровень, если человек-инвалид, или если он живет в глубинке.

Дистанционное образование - — это , несомненно, отличный способ повысить квалификацию или даже получить новую специальность, не выходя из дома. Отличие от традиционных форм обучения заключается, как несложно догадаться, в том, что занятия происходят удаленно, на расстоянии от преподавателя. Однако на протяжении всего времени учебы студент обычно имеет возможность взаимодействовать с преподавателем, выполняя задания и высылая их на проверку, то есть, присутствует постоянная обратная связь. На сегодняшний день удаленно можно пройти не только курсы повышения квалификации, но и получить полноценное высшее (или второе высшее) образование или даже степень MBA. [Passion.ru, 2011] Но очень обманчивой кажется возможность подготовить хорошего специалиста без ежедневного общения с преподавателем, ведения постоянного диалога, сдачи рефератов и курсовых, а не тестовых ответов на вопросы. При такой системе не нужны никакие производственные помещения и лаборатории для проведения опытов, не нужно озадачиваться поиском предприятий для прохождения практики — отправляй тесты и получай на них ответы, а каковы реальные знания у студента — это, похоже, никого не волнует. Но всех волнует, вероятно, вопрос денег, а как известно, дистанционное обучение все платное. Вот и получается, что ректор доволен, студенты, которым нужны корочки, тоже, а какие на выходе будут специалисты — большой вопрос.

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