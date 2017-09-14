Как написать колонку об образовании. Мастер-класс Елизаветы Песковой
Комсомольская правда / PhotoXPress
12 сентября журнал Forbes опубликовал колонку Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. В статье автор рассуждает о преимуществах и недостатках современных форм обучения. Консультант в области медиа Оксана Силантьева обратила внимание, что текст представляет собой, по сути, компиляцию слегка отредактированных фрагментов, заимствованных без всяких ссылок из других публикаций — с добавлением небольшого количества собственных фраз. После поста Силантьевой редакторы Forbes удалили колонку, но потом вернули, добавив в нескольких местах гиперссылки. «Медуза» наглядно показывает, как составлены несколько абзацев с заимствованиями из этой статьи и как Елизавета Пескова работает с источниками: что вычеркивает, а что добавляет.
Зачеркнутые слова — это те, которые исчезли при редактуре первоисточников, подчеркнутые — те, которые были добавлены.
Что касается России , то всерьез о дистанционном образовании у нас заговорили только в начале 90-х . в 1997 году министерство образования РФ запустило глобальный эксперимент в области дистанционного образования, в котором приняли участие 20 различных ВУЗов, как государственных, так и негосударственных. В течение 5 лет они тестировали различные технологии дистанционного обучения. На основе проделанной работы были разработаны специальные методики для дистанционного обучения. а уже в 2003-м , через год после завершения эксперимента, в закон «Об образовании» были внесены соответствующие поправки, которые придали дистанционному обучению юридическую силу . [Passion.ru, 2011] Дистанционное обучение дает возможность студентам экономить время на ежедневное посещение университета и параллельно работать . Со следующего учебного года МФТИ открывает первую в России онлайн-магистратуру, которая примет 10 студентов по направлению «Современная комбинаторика». [Мел, 2016]
посещение учебного заведения дисциплинирует
учащегося . И никакой интернет не заменит живого учителя . [комментарий пользователя сайта warandpeace.ru, 2014]
Дистанционное образование
- это отличный способ повысить квалификацию или даже получить новую специальность, не выходя из дома. Отличие от традиционных форм обучения заключается, как несложно догадаться, в том, что занятия происходят удаленно, на расстоянии от преподавателя. Однако на протяжении всего времени учебы студент обычно имеет возможность взаимодействовать с преподавателем, выполняя задания и высылая их на проверку, то есть, присутствует постоянная обратная связь. На сегодняшний день удаленно можно пройти не только курсы повышения квалификации, но и получить полноценное высшее (или второе высшее) образование или даже степень MBA. [Passion.ru, 2011]
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Дафна Коллер, создатель компании Coursera, самого крупного проекта в сфере массового онлайн-образования,
заявила , что уже через пять лет самые престижные вузы мира позволят студентам проходить обучение дистанционно . Комментарии Дафны Коллер опубликовали на сайте BBC. По мнению основателя Coursera , технологии оказались готовы к такому переходу намного раньше человека. «Пока что студентам доступны толко краткосрочные онлайн-курсы , а получить полноценный диплом о высшем образовании таким же образом они не могут». Однако следующей ступенью в развитии онлайн-обучения станет то, что у студентов появится возможность подавать документы как на очные бакалаврские и магистерские программы, так и на дистанционные , уверена профессор Коллер. [Мел, 2016]