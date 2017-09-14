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Как написать колонку об образовании. Мастер-класс Елизаветы Песковой

Meduza
12:54, 14 сентября 2017
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Комсомольская правда / PhotoXPress

12 сентября журнал Forbes опубликовал колонку Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. В статье автор рассуждает о преимуществах и недостатках современных форм обучения. Консультант в области медиа Оксана Силантьева обратила внимание, что текст представляет собой, по сути, компиляцию слегка отредактированных фрагментов, заимствованных без всяких ссылок из других публикаций — с добавлением небольшого количества собственных фраз. После поста Силантьевой редакторы Forbes удалили колонку, но потом вернули, добавив в нескольких местах гиперссылки. «Медуза» наглядно показывает, как составлены несколько абзацев с заимствованиями из этой статьи и как Елизавета Пескова работает с источниками: что вычеркивает, а что добавляет.

Зачеркнутые слова — это те, которые исчезли при редактуре первоисточников, подчеркнутые — те, которые были добавлены.

Что касаетсяВ России, то всерьез о дистанционном образовании у нас заговорили только в начале 90-х., в 1997 году министерство образования РФ запустило глобальный эксперимент в области дистанционного образования, в котором приняли участие 20 различных ВУЗов, как государственных, так и негосударственных. В течение 5 лет они тестировали различные технологии дистанционного обучения. На основе проделанной работы были разработаны специальные методики для дистанционного обучения. а уже в 2003-м, через год после завершения эксперимента, в закон «Об образовании» были внесены соответствующие поправки, которые придали дистанционному обучению юридическую силу была придана юридическая сила. [Passion.ru, 2011] Благодаря развитию интернет-технологий, количество вузов, предлагающих дистанционное образование, продолжает расти. Дистанционное обучениеТакая форма обучения дает компетентность в большем количестве профессиональных и актуальных вопросов, предоставляет возможность студентам экономить время на ежедневное посещение университета и параллельно работать. Со следующего учебного года МФТИ открывает первую в России онлайн-магистратуру, которая примет 10 студентов по направлению «Современная комбинаторика». но может ли оно полностью заменить традиционную очную форму обучения в вузе? [Мел, 2016]

Во-первых, посещение учебного заведения дисциплинирует учащегося самого человека. Грубо говоря, учит встать с кровати в темное холодное утро, собраться, дойти или доехать и, во что бы то ни было, оказаться в аудитории. И никакой интернет не заменит живого учителя Во-вторых, живое общение с преподавателями не сможет заменить ни один компьютер. [комментарий пользователя сайта warandpeace.ru, 2014] Преподаватель может один раз записать программные лекции и разослать их студентам, но как дальше пойдёт процесс обучения, не знает никто, кроме самого студента. В чем-то внедрение системы дистанционного обучения минимизирует расходы на образование — не нужны здания, большие аудитории, преподаватели на постоянной основе. Но как при такой системе можно подготовить зубного или хирурга — непонятно. Это имеет смысл тогда, когда человек уже работает по специальности и хочет повысить свой профессиональный уровень, если человек-инвалид, или если он живет в глубинке.

Дистанционное образование - это, несомненно, отличный способ повысить квалификацию или даже получить новую специальность, не выходя из дома. Отличие от традиционных форм обучения заключается, как несложно догадаться, в том, что занятия происходят удаленно, на расстоянии от преподавателя. Однако на протяжении всего времени учебы студент обычно имеет возможность взаимодействовать с преподавателем, выполняя задания и высылая их на проверку, то есть, присутствует постоянная обратная связь. На сегодняшний день удаленно можно пройти не только курсы повышения квалификации, но и получить полноценное высшее (или второе высшее) образование или даже степень MBA. [Passion.ru, 2011] Но очень обманчивой кажется возможность подготовить хорошего специалиста без ежедневного общения с преподавателем, ведения постоянного диалога, сдачи рефератов и курсовых, а не тестовых ответов на вопросы. При такой системе не нужны никакие производственные помещения и лаборатории для проведения опытов, не нужно озадачиваться поиском предприятий для прохождения практики — отправляй тесты и получай на них ответы, а каковы реальные знания у студента — это, похоже, никого не волнует. Но всех волнует, вероятно, вопрос денег, а как известно, дистанционное обучение все платное. Вот и получается, что ректор доволен, студенты, которым нужны корочки, тоже, а какие на выходе будут специалисты — большой вопрос.

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Дафна Коллер, создатель компании Coursera, самого крупного проекта в сфере массового онлайн-образования, заявила считает, что уже через пять лет самые престижные вузы мира позволят студентам проходить обучение дистанционно. Комментарии Дафны Коллер опубликовали на сайте BBC. По мнению основателя Coursera и, технологии оказались готовы к такому переходу намного раньше человека. «Пока что студентам доступны толко краткосрочные онлайн-курсы возможно, а получить полноценный диплом о высшем образовании таким же образом они не могут». Однако следующей ступенью в развитии онлайн-обучения станет то, что у студентов появится возможность подавать документы как на очные бакалаврские и магистерские программы, так и на дистанционные, уверена профессор Коллер. [Мел, 2016]

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