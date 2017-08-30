Карьера Елизаветы Песковой в России. Цепочка событий

2 июля 2017 года дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, которая сейчас учится во Франции, стала советником президента « » Рахмана Янсукова. Эту организацию создал чеченский предприниматель, бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. После своего трудоустройства Елизавета Пескова съездила в Чечню и на судоремонтный завод в Севастополь, а также написала пост, заставивший засуетиться татарстанских чиновников. К концу августа Пескова уволилась и улетела во Францию. «Медуза» рассказывает о короткой карьере дочери Дмитрия Пескова в России.

Поездка в чечню

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16 июля Елизавета Пескова отправилась в Чечню, где присутствовала на первом в сезоне матче футбольного клуба «Ахмат», танцевала лезгинку с Рамзаном Кадыровым, позировала в спортивном костюме боксерского клуба «Ахмат». И сходила в мечеть.

A post shared by самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) on Jul 17, 2017 at 6:34am PDT

Поездка на судоремонтный завод

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1 августа Елизавета Пескова в составе делегации «Аванти» отправилась в Севастополе на судоремонтный завод «Южный», который принадлежит чеченскому предпринимателю Рахмутдину Дадаеву. Завод столкнулся с трудностями: городские чиновники хотят разорвать договор аренды из-за неуплаты арендной платы за причалы, краны и другое оборудование. В Севастополе Елизавета Пескова встретилась с сотрудниками завода, рискующими остаться без работы.

Елизавета Пескова на судоремонтном заводе в Севастополе. Сейчас это фото удалено из ее инстаграма.

После встречи в интервью она говорила, что сейчас молодежь интересуется зарабатыванием денег, и она не знает ни одного человека, который задумывался бы о «судостроительстве». «Для этого нужна сильная информационная поддержка, нужно разрабатывать стратегии для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться», — наставляла Елизавета Пескова, одетая в платье модного дома дочери Рамзана Кадырова.

Когда над ней стали смеяться в соцсетях, на защиту дочери встала бывшая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская. «Как вас забавляет обсуждение того, что она не знает разницу между судопроизводством и судостроением — а многие ли из вас это знали до вчерашнего дня? А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать», — написала Екатерина.

ИНФОРМЕР Новости Севастополя

Приезд Песковой на конфликт вокруг завода никак не повлиял. Севастополь по-прежнему требует заплатить 32 миллиона рублей за аренду, завод все еще не соглашается.

Елизавета Пескова и Татарстанские чиновники

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28 августа Елизавета Пескова написала в инстаграме пост про своего друга Артура, который предложил татарстанским чиновникам проект по созданию базы резюме молодых специалистов. Как писала Пескова, в итоге чиновники присвоили себе идею Артура.

Журналисты связались с министерством экономики, руководитель которого, как говорилось в посте, очень заинтересовался идеей. Там стали отрицать, что министр вообще знаком с Артуром. В министерстве образования заявили, что в 2017 году в летних семинарах при Российской академии народного хозяйства не участвовало ни одного человека с именем Артур. Как выяснилось впоследствии, в посте Песковой речь шла про Артура Ахмадуллина, который участвовал в летнем кампусе в 2015 году. Причем оказалось, что он не знаком с Песковой — просто написал ей в инстаграме.

Увольнение

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