В Москве задержан бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов
Обновление. «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что по факту стрельбы в отеле в центре Москвы возбуждено дело о хулиганстве. Идет ли речь о Джабраилове, официально не сообщается.
Московская полиция задержала бывшего члена Совета Федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах РИА Новости и РБК.
Оба издания приводят идентичную цитату: «Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города». Официально эта информация не подтверждена.
Источник «Интерфакса» рассказал, что Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета. Никто не пострадал.
Канал «Мэш» (связан с «Лайфом») без указания источников пишет, что Джабраилова задержали за стрельбу из пистолета в отеле Four Seasons. Якобы он начал стрелять, когда заказанный ужин ему принесла уборщица, а не официант. Утверждается, что в полу и потолке его номера нашли множественные дыры от пуль.
РБК позвонило в отель Four Seasons, но там изданию сообщили, что Джабраилов у них не зарегистрирован.