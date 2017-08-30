В Москве задержан бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов

Обновление. «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что по факту стрельбы в отеле в центре Москвы возбуждено дело о хулиганстве. Идет ли речь о Джабраилове, официально не сообщается.

Московская полиция задержала бывшего члена Совета Федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах РИА Новости и РБК.

Оба издания приводят идентичную цитату: «Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города». Официально эта информация не подтверждена.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета. Никто не пострадал.

Канал «Мэш» (связан с «Лайфом») без указания источников пишет, что Джабраилова задержали за стрельбу из пистолета в отеле Four Seasons. Якобы он начал стрелять, когда заказанный ужин ему принесла уборщица, а не официант. Утверждается, что в полу и потолке его номера нашли множественные дыры от пуль.

РБК позвонило в отель Four Seasons, но там изданию сообщили, что Джабраилов у них не зарегистрирован.