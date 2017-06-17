Меня преследует поклонник. Что делать?

Мы привыкли считать, что навязчивое внимание — это что-то сродни комплиментам. Поэтому тем, кто рассказывает, что столкнулся с преследованием (для этого есть еще заимствованный термин «сталкинг»), часто не верят, а их жалобы не вызывают серьезной реакции даже в полиции. В России нет ни законов против преследования, ни статистики на этот счет; по подсчетам американских ученых, с такой проблемой хоть раз в жизни сталкиваются примерно 15,2% женщин и 5,7% мужчин. Мужчины-преследователи чаще склонны переходить к физическому и сексуальному насилию, а женщины скорее используют психологическое насилие. Оно тоже может быть очень травматичным, но мужчина в такой ситуации, как правило, чувствует себя в большей физической безопасности. О том, что делать, если вас преследуют, «Медуза» расспросила адвоката Мари Давтян — руководительницу юридической службы Консорциума женских НПО и соосновательницу проекта « насилию.нет ».

Не надо недооценивать ситуацию

Агрессивное преследование встречается не так уж и редко. Например, после разрыва отношений — особенно, если человек, с которым вы расстались, прибегал к насилию, когда вы были вместе. Не исключено, что он попытается вас вернуть — сначала просьбами и уговорами, потом шантажом и запугиваниями. Но бывает и преследование от малознакомых или вовсе незнакомых людей, которым вы не отвечаете взаимностью. Например, вы сходили на свидание и человек вам не понравился: вы хотите прекратить общение, а он — нет: он начинает вам писать, выслеживать, ревновать, дежурить под окном. Сначала может казаться, что человек шутит (особенно если вас преследуют в интернете) или просто так сильно влюблен, но вскоре это начинает всерьез пугать: к навязчивому вниманию могут добавляться угрозы и даже физическое насилие.

Если вы понимаете, что вас преследуют — принимайте меры

Часто говорят: «просто пошли его нафиг, и дело с концом» — но с такими людьми это, к сожалению, не работает. При этом не надо думать, что это «больные люди» (то есть с каким-либо психиатрическим диагнозом) — как правило, они совершенно здоровы. Но у них есть психологические особенности: потребность во власти и контроле, которая не проходит со временем. Жертвы продолжительного преследования могут годами прятаться, даже переезжать из региона в регион, чтобы скрыться. К сожалению, не стоит ждать, что человек сам успокоится — если он вас упорно преследует, например, несколько месяцев, надо принимать меры. Более того, если поддаться напору такого человека и «сдаться», то это никак не решит проблему. Наоборот, скорее всего, насилие будет только усугубляться. Это как наркотик: в отношениях человеку будет нужно еще больше власти и еще больше контроля.

Не ждите, что полиция сразу бросится вас защищать

В российском законодательстве есть одна статья, которая теоретически могла бы применяться в таких ситуациях — это угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Но есть объяснение пленума Верховного суда, где четко говорится, что она применяется только тогда, когда эта угроза могла быть реально осуществима в момент высказывания этой угрозы. Это значит, что если вам пишут «я отрублю голову тебе и твоему ребенку», то по этому поводу уголовное дело не возбудят. А вот если человек пришел к вам домой с топором, замахнулся на вас и кричит «сейчас я отрублю тебе голову», тогда это будет состав угрозы убийства. И если человек сначала писал вам угрозы, а потом пришел с топором, то это можно квалифицировать как подготовку к убийству — то есть речь будет уже идти о том, что он это планировал и сделал осознанно.

Не удаляйте переписку с угрозами

В России, к сожалению, нет законодательства, которое бы защищало от партнерского, психологического насилия или от преследования. То есть если человек вас пугает или нарушает ваши границы, то, пока он не встал рядом с вами с ножом, уголовное дело завести невозможно. И все-таки очень важно сохранять скриншоты сообщений, не чистить ленту в мессенджере, не удалять СМС. Использовать такие сообщения как основание для заведения дела невозможно, но они очень пригодятся, если что-то серьезное произошло — к примеру, если возникла непосредственная угроза вашей жизни.

Подайте заявление в полицию — даже если его не хотят принимать

Обращаться в полицию все равно нужно — чтобы зафиксировать, что вы находитесь в опасности и в отношении вас может быть совершено преступление. В полицию лучше идти не в одиночку: жертвы преследования часто напуганы и у них нет сил отстаивать свои права. Поэтому хорошо, если рядом с вами будет кто-то, кто вам верит и готов помочь, или даже был свидетелем произошедшего. Нужно обратиться в дежурную часть отделения полиции и подать письменное заявление — с просьбой привлечь к ответственности такого-то, потому что он угрожает вам убийством или нанесением вреда здоровью, присылает такие-то и такие-то сообщения. Прикладываете скриншоты, если они у вас есть, требуете провести проверку.

После этого вам дадут талон КУСП — это квитанция о том, что заявление принято. Заявление обязаны принять в любом случае — дежурный не имеет права оценивать вашу ситуацию до тех пор, пока не прошла проверка по заявлению. Если вам в этом отказывают, то алгоритм очень простой. Практически во всех отделениях висит телефон горячей линии прокуратуры, можно прямо оттуда позвонить в прокуратуру, и у вас сразу все примут. Иногда достаточно сказать, что вы прямо сейчас из отделения пойдете в прокуратуру и подадите там заявление о том, что у вас отказались принять заявление. Это работает. Также есть электронная регистрация обращения на сайте МВД.

Заявление передадут сотруднику полиции, который проведет проверку — чаще всего это участковый. Поэтому если вам, например, угрожают по СМС или в социальных сетях, лучше всего подавать заявление по месту жительства того, кто вам угрожает. Парадоксально, но люди, которые проявляют агрессию, сами зачастую довольно трусливы. Так что когда к вашему преследователю придет участковый, это может его охладить. К сожалению, не со всеми это работает, но даже в таком случае позволяет взять передышку. И главное: если с вами что-то случится, то этот человек будет первым, кто окажется под подозрением.

Если вы напуганы, обратитесь в кризисный центр

Есть горячая линия 8 800 7000 600, где помогают всем пострадавшим от насилия, включая преследование: оказывают психологическую помощь и помогают с поиском кризисных центров в регионах. В Москве это могут быть центр помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие «Сестры» или Московский кризисный центр. В некоторых кризисных центрах можно найти и юридическую помощь. Есть проект, оказывающий бесплатную юридическую помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия (в это понятие входит и преследование со стороны партнера или бывшего супруга — прим. «Медузы»). Его сотрудники ведут дела по всей стране, но у них есть возможность брать только самые тяжелые случаи, когда человеку совсем некуда пойти и у него нет никаких ресурсов. Чаще всего клиенты проекта — это женщины с двумя-тремя детьми, которые сменили регион, спасаясь от преследования, и написали уже множество заявлений о фактах насилия.

Если на вас напали — не теряйте времени, действуйте

Первое, что нужно сделать — это обратиться в травмпункт и, что называется, «снять побои». Говорить нужно четко — меня ударили вот сюда и сюда, у меня здесь болит. Даже если синяка еще нет, место удара нужно зафиксировать. Например «меня ударили по затылку, сделайте мне рентген». К сожалению, в травмпунктах тоже работают очень разные люди, так что туда тоже лучше ехать с поддержкой. В травмпункте вам назначат лечение: обязательно его пройти до конца. Если вам написали обратиться к невропатологу по месту жительства, значит надо к нему обратиться, заново все рассказать и выполнять его рекомендации. Это очень важно для экспертизы. Травмпункт сразу передаст информацию в полицию, но если ваше состояние позволяет, надо немедленно самим туда ехать и писать заявление. Тут все как и с угрозами: упоминание прокуратуры ускоряет процесс приема заявления. Обязательно берите квиток, и в течение пары дней с вами свяжется участковый.

Собирайте доказательства

Дальше уже начнутся экспертизы и сбор доказательств. Полицейские это не очень любят, поэтому сбором доказательств, вероятно, тоже придется заниматься самостоятельно. Это и камеры видеонаблюдения (государственные и частные), и свидетели: просите изъять записи камер, опросить таких-то людей. Часто полицейские не спешат изымать записи, а они хранятся крайне недолго, поэтому это тоже лучше сделать самим (инструкции можно найти в интернете — прим. «Медузы»).

Требуйте защиты

Никаких охранительных ордеров или их аналогов в России нет. Но есть федеральный закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Он позволяет применять меры защиты к людям, которые подали заявление, даже если дело еще не возбуждено. Этот закон создан скорее для расследования больших преступлений — он позволяет получить личную охрану, охрану имущества, переселение в другое место жительства, замену документов, внешности, временное перемещение в безопасное место и так далее. На практике он, к сожалению, по делам об угрозах от преследователей не применяется — если только речь не о совсем тяжелых делах, где есть покушения на убийство. Но в любом случае надо просить его применить. Потому что практика его применения не сложилась еще и из-за того, что мало кто о нем знает. Но в тоже время обращение с подобным заявлением ускоряет работу полиции — зачастую после этого полицейские связываются с преследователем и серьезно предупреждают его о возможных последствиях.

Заставьте полицию работать

Вообще же задача полиции — не только расследовать преступления, но и проводить профилактику. Поэтому, если вы видите, что человек каждый день караулит вас у подъезда, имеет смысл вызывать полицию. Чем активнее вы пишете заявления, просите применить к вам меры защиты, вызываете полицию, когда к вам ломятся в дверь, тем скорее что-то будет сделано. Если вы уже считаетесь потерпевшей или потерпевшим по уголовному делу, а вам все еще продолжают угрожать, можно обратиться к дознавателю или следователю и потребовать применить меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом. Это и меры о надлежащем поведении (например, не общаться с потерпевшей), и даже содержание под стражей или домашний арест. Но для этого тоже необходимо хранить всю переписку с угрозами и предъявить ее дознавателю или следователю.