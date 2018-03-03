Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил гражданство Кипра. Об этом 2 марта сообщили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The Guardian со ссылкой на документы МВД Кипра, попавшие в распоряжении журналистов.

Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, пояснив, что паспорт страны Евросоюза используется для «постоянных передвижений по миру», которые подразумевает «широкий круг бизнес-интересов» Дерипаски.

Сообщается, что Дерипаска подавал на гражданство Кипра дважды. Первый запрос 2016 года был отклонен из-за расследования об отмывании денег в Бельгии, фигурантом которого был бизнесмен; Дерипаска предоставил властям Кипра справку, что расследование было закрыто. В 2017 году он подал новый запрос.

Из документов следует, что власти Кипра предлагали гражданство бизнесмену Виктору Вексельбергу, акционеру Банка Кипра, однако он, вероятно, от него отказался.