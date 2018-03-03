Олег Дерипаска получил гражданство Кипра
Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил гражданство Кипра. Об этом 2 марта сообщили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The Guardian со ссылкой на документы МВД Кипра, попавшие в распоряжении журналистов.
Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, пояснив, что паспорт страны Евросоюза используется для «постоянных передвижений по миру», которые подразумевает «широкий круг бизнес-интересов» Дерипаски.
Сообщается, что Дерипаска подавал на гражданство Кипра дважды. Первый запрос 2016 года был отклонен из-за расследования об отмывании денег в Бельгии, фигурантом которого был бизнесмен; Дерипаска предоставил властям Кипра справку, что расследование было закрыто. В 2017 году он подал новый запрос.
Из документов следует, что власти Кипра предлагали гражданство бизнесмену Виктору Вексельбергу, акционеру Банка Кипра, однако он, вероятно, от него отказался.
Документы показывают, что кипрская схема «золотой визы» остается важным источником дохода для острова, которая принесла ему по меньшей мере 4,8 миллиарда евро. С 2008 года Кипр дал гражданство 1685 «иностранным инвесторам», многие из которых происходят из стран бывшего СССР, Китая, Ирана и Саудовской Аравии, и 1651 членам их семей (англ. яз.).