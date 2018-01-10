Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты

РБК
05:35, 10 января 2018
Надежный источник

Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож купил мальтийское гражданство. Его имя есть в списке тех, кто оформил гражданство страны в течение 2016 года. Вместе с Воложем в списке значатся полные тезки его детей и родителей.

Гражданство Мальты также получили тезки совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса (42-е место в российском Forbes), владельца O1 Properties Бориса Минца (72-е место) и членов их семей, а также совладельца Beluga Group (крупнейшая водочная компания) Александра Мечетина. Их представители не прокомментировали получение гражданства.

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса» на вопрос РБК о наличии у Воложа мальтийского гражданства.

РБК
Гражданином Мальты, а значит и Евросоюза, можно стать по программе инвестиций в экономику страны с 2013 года. За это надо заплатить не менее 880 тысяч евро.
К сентябрю 2017 года гражданство Мальты таким образом получили 1500 человек. Всего в программе 1800 мест, но ее могут продлить.
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