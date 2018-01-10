Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты

Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож купил мальтийское гражданство. Его имя есть в списке тех, кто оформил гражданство страны в течение 2016 года. Вместе с Воложем в списке значатся полные тезки его детей и родителей.

Гражданство Мальты также получили тезки совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса (42-е место в российском Forbes), владельца O1 Properties Бориса Минца (72-е место) и членов их семей, а также совладельца Beluga Group (крупнейшая водочная компания) Александра Мечетина. Их представители не прокомментировали получение гражданства.