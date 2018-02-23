Олег Дерипаска ушел с поста руководителя EN+ и «Русала»

ТАСС
07:51, 23 февраля 2018
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Миллиардер Олег Дерипаска ушел с поста руководителя компаний EN+ и «Русал», сообщает ТАСС. Вместо Дерипаски президентом энергетической компании EN+ будет генеральный директор «Русала» Владислав Соловьев.

Соловьев также станет президентов «Русала» вместо Дерипаски.

О том, что Дерипаска уйдет с поста президента EN+ и «Русала», 19 февраля писал «Коммерсант». Среди причин такого решения называлось включение Дерипаски в так называемый «кремлевский список» лиц, которым грозят американские санкции.

Дерипаска покинет посты в EN+ и «Русале» с 15 марта. Он останется членом совета директоров «Русала».

«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о назначении Александры Бурико, ранее занимавшей должность финансового директора «Русала», генеральным директором компании. Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом «Русала», — отмечается в сообщении.

ТАСС
Холдинг Олега Дерипаски EN+ владеет более чем 48% акций «Русала», одного из крупнейших в мире производителей алюминия. Состояние Дерипаски, по версии Forbes, составляет более 7 миллиардов долларов.
8 февраля Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что Олег Дерипаска вместе с вице-премьером Сергеем Приходько отдыхал на яхте с Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. По данным «Коммерсанта», уход Дерипаски с постов в EN+ и «Русале» не связан с этим скандалом.
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