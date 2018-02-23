Олег Дерипаска ушел с поста руководителя EN+ и «Русала»
Миллиардер Олег Дерипаска ушел с поста руководителя компаний EN+ и «Русал», сообщает ТАСС. Вместо Дерипаски президентом энергетической компании EN+ будет генеральный директор «Русала» Владислав Соловьев.
Соловьев также станет президентов «Русала» вместо Дерипаски.
О том, что Дерипаска уйдет с поста президента EN+ и «Русала», 19 февраля писал «Коммерсант». Среди причин такого решения называлось включение Дерипаски в так называемый «кремлевский список» лиц, которым грозят американские санкции.
Дерипаска покинет посты в EN+ и «Русале» с 15 марта. Он останется членом совета директоров «Русала».
«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о назначении Александры Бурико, ранее занимавшей должность финансового директора «Русала», генеральным директором компании. Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом «Русала», — отмечается в сообщении.