Олег Дерипаска ушел с поста руководителя EN+ и «Русала»

Миллиардер Олег Дерипаска ушел с поста руководителя компаний EN+ и «Русал», сообщает ТАСС. Вместо Дерипаски президентом энергетической компании EN+ будет генеральный директор «Русала» Владислав Соловьев.

Соловьев также станет президентов «Русала» вместо Дерипаски.

О том, что Дерипаска уйдет с поста президента EN+ и «Русала», 19 февраля писал «Коммерсант». Среди причин такого решения называлось включение Дерипаски в так называемый «кремлевский список» лиц, которым грозят американские санкции.

Дерипаска покинет посты в EN+ и «Русале» с 15 марта. Он останется членом совета директоров «Русала».