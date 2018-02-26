Роскомнадзор прекратил блокировку сайта Навального

Роскомнадзор снял блокировку с сайта Алексея Навального после того, как тот удалил страницы с расследованием про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько.

Навальный удалил страницы 24 февраля, заявив, что «основная программа распространения» расследования выполнена. По его словам, в основном расследование продолжают смотреть в ютьюбе, а страницу с расследованием на его сайте уже почти никто не посещает.