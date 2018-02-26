Роскомнадзор прекратил блокировку сайта Навального
Роскомнадзор снял блокировку с сайта Алексея Навального после того, как тот удалил страницы с расследованием про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько.
Навальный удалил страницы 24 февраля, заявив, что «основная программа распространения» расследования выполнена. По его словам, в основном расследование продолжают смотреть в ютьюбе, а страницу с расследованием на его сайте уже почти никто не посещает.
«В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из единого реестра исключены», — сообщили в Роскомнадзоре.
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального рассказывалось, как вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки — ее Навальный называет сотрудницей «индустрии эскортных услуг». Как утверждает Навальный, отдых чиновника оплатил Дерипаска, что является взяткой.
Сайт Навального начали блокировать после того, как Дерипаска обратился в суд Усть-Лабинска (Краснодарский край). В этом городе миллиардер зарегистрирован. Дерипаска пожаловался на распространение его личной информации. Суд в качестве обеспечительной меры по иску запретил ее распространять.