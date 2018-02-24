Навальный удалил расследование про Дерипаску и Приходько со своего сайта
Оппозиционер Алексей Навальный удалил со своего сайта navalny.com расследование про бизнесмена Олега Дерипаску и российского вице-премьера Сергея Приходько. Также была удалена страница с анонсом еженедельного эфира программы на канале «Навальный Live» от 8 февраля.
Обе страницы были заблокированы Роскомнадзором по решению суда, куда обратился с иском Дерипаска.
22 февраля Навальный анонсировал, что удалит страницу с расследованием, перенесет информацию на «внешнюю ссылку» и потребует разблокировать свой сайт. На момент публикации новости доступ к navalny.com по-прежнему ограничивался.
По его словам, «основная программа распространения» информации выполнена, а эту страницу «уже никто не посещает».
«Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог — мы видим, что ее уже никто не посещает, все в основном смотрят расследование в ютьюбе», — заявил Навальный.