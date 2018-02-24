Навальный удалил расследование про Дерипаску и Приходько со своего сайта

Алексей Навальный
06:35, 24 февраля 2018
Надежный источник

Оппозиционер Алексей Навальный удалил со своего сайта navalny.com расследование про бизнесмена Олега Дерипаску и российского вице-премьера Сергея Приходько. Также была удалена страница с анонсом еженедельного эфира программы на канале «Навальный Live» от 8 февраля.

Обе страницы были заблокированы Роскомнадзором по решению суда, куда обратился с иском Дерипаска.

22 февраля Навальный анонсировал, что удалит страницу с расследованием, перенесет информацию на «внешнюю ссылку» и потребует разблокировать свой сайт. На момент публикации новости доступ к navalny.com по-прежнему ограничивался.

По его словам, «основная программа распространения» информации выполнена, а эту страницу «уже никто не посещает».

«Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог — мы видим, что ее уже никто не посещает, все в основном смотрят расследование в ютьюбе», — заявил Навальный.

Алексей Навальный
Сайт Алексея Навального был заблокирован в России после публикации расследования про отношения бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько.
Поводом для блокировки стали материалы из инстаграма сотрудницы эскорт-услуг Насти Рыбки, на которых во многом основывалось расследование. Дерипаска обратился в суд Усть-Лабинска, где он зарегистрирован, с требованием признать эти данные запрещенными к распространению.
По словам Навального, его технической команде удалось противостоять блокировке, и сайт в России открывался без дополнительных средств у 66% пользователей.

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