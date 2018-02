Харви Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс за цитирование их слов в свое оправдание

В октябре 2017 года The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о том, как Харви Вайнштейн домогался актрис и насиловал их. Среди пострадавших оказались сразу несколько знаменитых актрис, в том числе Анджелина Джоли и Ума Турман. В общей сложности о домогательствах рассказали более 80 женщин.

Сообщения о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна спровоцировали публичное осуждение подобного поведения и несколько уголовных дел, заведенных в США и Великобритании.