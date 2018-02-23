Харви Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс за цитирование их слов в свое оправдание

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн через своих представителей опубликовал извинение перед актрисами Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Извинение связано с использованием слов, сказанных Стрип и Лоуренс, адвокатами Вайнштейна в качестве довода в защиту их клиента.

Речь идет о коллективном иске о сексуальных домогательствах, против рассмотрения которого выступают адвокаты Вайнштейна. Во вторник, 20 февраля, они подали прошение о закрытии иска. В частности, в прошении говорилось, что Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс утверждали, что с ними продюсер вел себя порядочно и не допускал домогательств.

После того, как стало известно о позиции Вайнштейна, Мерил Стрип заявила, что Вайнштейн действительно в общении с ней вел себя порядочно, но это не означает, что и с другими женщинами он обращался таким же образом.

По словам Вайнштейна, он сожалеет об упоминании Стрип и Лоуренс в прошении об отклонении иска. Он также запретил адвокатам упоминать какие-либо имена в заявлениях, чтобы исключить подобные ситуации.