МИД России сообщил о нескольких десятках раненых в «недавнем военном столкновении» в Сирии

В результате «недавнего военного столкновения» в Сирии ранены несколько десятков российских граждан, сообщил МИД РФ.

«Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством заявлении.

Никаких подробностей «военного столкновения» МИД раскрывать не стал, подчеркнув лишь, что военнослужащие из России в нем не участвовали.