«Ведомости»: российский наемник рассказал о 50 погибших в Сирии

Ведомости
06:27, 19 февраля 2018
Требует подтверждения

Источник «Ведомостей» в частной военной компании «Вагнер» рассказал, что в результате удара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 человек — граждане России и Украины.

По словам собеседника издания, сразу же после удара было известно о 23 погибших, а спустя несколько дней — о 50. Ранения, сообщил он, получили 70 человек.

Нельзя исключать, пишут «Ведомости», что общее число погибших, включая сирийских бойцов, может достигать 100 человек. Именно такие данные о потерях после удара называл представитель Пентагона.

Вероятно, это число росло в связи с тем, что для опознания тел требовалось время, возможно, скончалась часть раненых. Кроме того, из официальных ресурсов сирийского отряда ISIS Hunter, действовавшего совместно с россиянами и местным племенным ополчением, известно о похоронах как минимум 10 бойцов этого отряда.

Ведомости
7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отрядам, наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил» в районе города Дейр-эз-Зор. Среди погибших в результате удара, как сообщали российские и американские СМИ, были наемники из российской ЧВК «Вагнер».
По данным из разных источников, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь может идти о гибели пяти человек, гражданство которых нужно дополнительно уточнять.

Гибель российских наемников в Сирии

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