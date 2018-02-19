«Ведомости»: российский наемник рассказал о 50 погибших в Сирии

Источник «Ведомостей» в частной военной компании «Вагнер» рассказал, что в результате удара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 человек — граждане России и Украины.

По словам собеседника издания, сразу же после удара было известно о 23 погибших, а спустя несколько дней — о 50. Ранения, сообщил он, получили 70 человек.

Нельзя исключать, пишут «Ведомости», что общее число погибших, включая сирийских бойцов, может достигать 100 человек. Именно такие данные о потерях после удара называл представитель Пентагона.