«Ведомости»: российский наемник рассказал о 50 погибших в Сирии
Источник «Ведомостей» в частной военной компании «Вагнер» рассказал, что в результате удара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 человек — граждане России и Украины.
По словам собеседника издания, сразу же после удара было известно о 23 погибших, а спустя несколько дней — о 50. Ранения, сообщил он, получили 70 человек.
Нельзя исключать, пишут «Ведомости», что общее число погибших, включая сирийских бойцов, может достигать 100 человек. Именно такие данные о потерях после удара называл представитель Пентагона.
Вероятно, это число росло в связи с тем, что для опознания тел требовалось время, возможно, скончалась часть раненых. Кроме того, из официальных ресурсов сирийского отряда ISIS Hunter, действовавшего совместно с россиянами и местным племенным ополчением, известно о похоронах как минимум 10 бойцов этого отряда.