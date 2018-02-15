От удара международной коалиции в Сирии могли погибнуть пять граждан России. Об этом на брифинге 15 февраля заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что эти данные, в том числе гражданство погибших, еще не проверены и не подтверждены. Захарова заметила, что все погибшие точно не были российскими военнослужащими, а значит, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Это усложняет процедуру проверки информации о погибших.