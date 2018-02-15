«Речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России». МИД рассказал о потерях в Сирии
От удара международной коалиции в Сирии могли погибнуть пять граждан России. Об этом на брифинге 15 февраля заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что эти данные, в том числе гражданство погибших, еще не проверены и не подтверждены. Захарова заметила, что все погибшие точно не были российскими военнослужащими, а значит, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Это усложняет процедуру проверки информации о погибших.
«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — заявила Захарова.