«Речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России». МИД рассказал о потерях в Сирии

МИД РФ
12:57, 15 февраля 2018
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От удара международной коалиции в Сирии могли погибнуть пять граждан России. Об этом на брифинге 15 февраля заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что эти данные, в том числе гражданство погибших, еще не проверены и не подтверждены. Захарова заметила, что все погибшие точно не были российскими военнослужащими, а значит, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Это усложняет процедуру проверки информации о погибших.

МИД рассказал о потерях в Сирии
Meduza

«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — заявила Захарова.

МИД РФ
7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил». После этого американские и российские СМИ узнали, что в результате удара погибли российские наемники из частной военной компании «Вагнер».
Официально Минобороны и другие российские ведомства не подтвердили потери среди россиян в результате авиаудара. Гибель четырех граждан России подтвердили журналистам их родственники.

Удар по российским наемникам в Сирии

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