Reuters: при авиаударе в Сирии погибли около 100 россиян, около 200 были ранены

Reuters
20:56, 15 февраля 2018
Требует подтверждения

Около 300 россиян погибли или получили ранения в результате атаки международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Раненых доставили в военные госпитали в Химках и Красногорском районе Московской области, в московский госпиталь имени Бурденко, а также петербургскую Военно-медицинскую академию, сообщили Reuters пять источников. Ни в одной из больниц не подтвердили эту информацию.

Врач одного из военных госпиталей рассказал Reuters, что к 10 февраля к ним поступили 50 человек, около трети из них были серьезно ранены. Он также сослался на слова коллеги, недавно летавшего в Сирию и рассказавшего, что к концу прошлой недели там умерли около 100 россиян и еще около 200 были ранены. По словам источника Reuters, большинство из них были российскими наемниками.

Аналогичное количество жертв агенству подтвердил атаман хуторского казачьего общества Ховрино Евгений Шабаев, сославшись на слова своего знакомого, раненого в Сирии и доставленного в военный госпиталь в Химках. Источник, связанный с ЧВК «Вагнер», со ссылкой на двух раненых при атаке 7 февраля сообщил, что из 300 пострадавших в результате авиаудара были убиты более 80.

«Если вы что-то понимаете в военных действиях и боевых травмах, тогда вы можете себе представить, что там происходит. То есть, постоянные вопли, крики. Это тяжелое зрелище», — сказал Евгений Шабаев.

Reuters
Российские наемники попали под обстрел международной коалиции во главе с США, когда пытались занять подконтрольный курдам нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор. Точных данных о количестве пострадавших нет; по данным СМИ, их число может измеряться десятками или сотнями человек. МИД заявил, что «речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России».
МИД и Минобороны заявили, что среди погибших в Сирии точно нет российских военнослужащих. СМИ сообщают, что в результате авиаудара пострадали наемники частной военной компании «Вагнер». В России наемничество запрещено законом; участие в боевых действиях на территории другого государства за деньги наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Шанхайская полиция показала самую нелепую попытку ограбления «Если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверхурочно»

39 секунд
Подкасты
Что такое «ненастоящие изнасилования»?
31 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме