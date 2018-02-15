Reuters: при авиаударе в Сирии погибли около 100 россиян, около 200 были ранены

Около 300 россиян погибли или получили ранения в результате атаки международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Раненых доставили в военные госпитали в Химках и Красногорском районе Московской области, в московский госпиталь имени Бурденко, а также петербургскую Военно-медицинскую академию, сообщили Reuters пять источников. Ни в одной из больниц не подтвердили эту информацию.

Врач одного из военных госпиталей рассказал Reuters, что к 10 февраля к ним поступили 50 человек, около трети из них были серьезно ранены. Он также сослался на слова коллеги, недавно летавшего в Сирию и рассказавшего, что к концу прошлой недели там умерли около 100 россиян и еще около 200 были ранены. По словам источника Reuters, большинство из них были российскими наемниками.

Аналогичное количество жертв агенству подтвердил атаман хуторского казачьего общества Ховрино Евгений Шабаев, сославшись на слова своего знакомого, раненого в Сирии и доставленного в военный госпиталь в Химках. Источник, связанный с ЧВК «Вагнер», со ссылкой на двух раненых при атаке 7 февраля сообщил, что из 300 пострадавших в результате авиаудара были убиты более 80.