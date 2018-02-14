Яровая предложила более жесткую редакцию своего законопроекта о пожизненном заключении для педофилов

Ирина Яровая
11:44, 14 февраля 2018
Надежный источник

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, ужесточающий наказание за преступления сексуального характера против детей младше 14 лет. Документ разработан вместе с представителями всех думских фракций.

Яровая предложила дополнить Уголовный кодекс наказанием в виде пожизненного заключения для случаев, когда преступления сексуального характера против малолетних повлекли тяжкие последствия. В законопроекте также прописано, что до достижения жертвой совершеннолетия срок давности по этому виду преступлений (15 лет) приостанавливается.

Помимо этого в документе установлены новые виды отягчающих обстоятельств. Суд сможет назначать более серьезное наказание, если преступление совершил человек, живущий вместе с детьми или один из родителей (опекунов).

Законопроект на момент публикации новости не был внесен в Госдуму.

«Принятие законопроекта будет способствовать не только совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексуального характера в отношении детей, обеспечению прав и законных интересов детей, но и профилактике совершения новых преступлений, раннему выявлению и защите жизни и безопасности детей, неотвратимости наказания виновных», — говорится в пояснительной записке.

Ирина Яровая
Представленный законопроект является уже второй редакцией документа, предложенного Яровой. В октябре 2017 года она предлагала пожизненные сроки за преступления против детей младше 12 лет.
Ирина Яровая отметила, что ужесточение наказания нужно, так как в 2017 году зафиксирован рост сексуального насилия против детей.
Сейчас Уголовный кодекс предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера против детей младше 14 лет.

Что еще предлагала Ирина Яровая

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме