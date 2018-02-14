Яровая предложила более жесткую редакцию своего законопроекта о пожизненном заключении для педофилов
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, ужесточающий наказание за преступления сексуального характера против детей младше 14 лет. Документ разработан вместе с представителями всех думских фракций.
Яровая предложила дополнить Уголовный кодекс наказанием в виде пожизненного заключения для случаев, когда преступления сексуального характера против малолетних повлекли тяжкие последствия. В законопроекте также прописано, что до достижения жертвой совершеннолетия срок давности по этому виду преступлений (15 лет) приостанавливается.
Помимо этого в документе установлены новые виды отягчающих обстоятельств. Суд сможет назначать более серьезное наказание, если преступление совершил человек, живущий вместе с детьми или один из родителей (опекунов).
Законопроект на момент публикации новости не был внесен в Госдуму.
«Принятие законопроекта будет способствовать не только совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексуального характера в отношении детей, обеспечению прав и законных интересов детей, но и профилактике совершения новых преступлений, раннему выявлению и защите жизни и безопасности детей, неотвратимости наказания виновных», — говорится в пояснительной записке.