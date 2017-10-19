Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Яровая представила законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Интерфакс
07:59, 19 октября 2017
Надежный источник

Депутаты Госдумы предлагают наказывать пожизненным лишением свободы за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Соответствующий законопроект подготовила рабочая группа при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой.

В числе прочего, сообщила Яровая, законопроект предусматривает введение «отдельной ответственности за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет».

Распространение порнографических материалов в интернете среди детей, заявила вице-спикер, авторы законопроекта предлагают считать отягчающим обстоятельством для преступлений сексуального характера в отношении детей.

Также отягчающим обстоятельством, по словам Яровой, авторы законопроекта предлагают считать факт совместного проживания обвиняемого в педофилиии с пострадавшими детьми.

Кроме того, рассказала вице-спикер, в законопроекте предлагается отнести развратные действия в отношении несовершеннолетних с использованием служебного положения к особо тяжким преступлениям. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

Когда законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы, Яровая пока не уточнила.

Рабочая группы для разработки законопроекта, ужесточающего наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних, была создана при вице-спикере Ирине Яровой в начале 2017 года. В рабочую группу вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители правоохранительных органов, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, а также детский омбудсмен.
Ирина Яровая, являющаяся депутатом Госдумы с 2007 года, известна как автор и соавтор ряда резонансных законопроектов. В частности, она работала над проектами об НКО-«иностранных агентах» и ужесточении ответственности за нарушения правил проведения митингов.
Яровая вместе с сенатором Виктором Озеровым также разработала проект «антитеррористических поправок». Законопроект, известный как «пакет Яровой», был принят в июне 2016 года. Он, в частности, ввел в Уголовный кодекс норму о недоносительстве и снизил возраст наступления ответственности за террористические преступления до 14 лет.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме