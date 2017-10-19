Яровая представила законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Депутаты Госдумы предлагают наказывать пожизненным лишением свободы за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Соответствующий законопроект подготовила рабочая группа при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой.

В числе прочего, сообщила Яровая, законопроект предусматривает введение «отдельной ответственности за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет».

Распространение порнографических материалов в интернете среди детей, заявила вице-спикер, авторы законопроекта предлагают считать отягчающим обстоятельством для преступлений сексуального характера в отношении детей.

Также отягчающим обстоятельством, по словам Яровой, авторы законопроекта предлагают считать факт совместного проживания обвиняемого в педофилиии с пострадавшими детьми.

Кроме того, рассказала вице-спикер, в законопроекте предлагается отнести развратные действия в отношении несовершеннолетних с использованием служебного положения к особо тяжким преступлениям. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

Когда законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы, Яровая пока не уточнила.