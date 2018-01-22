Яровая разработала проект закона о блокировке сайтов, побуждающих детей к агрессии

Интерфакс
12:32, 22 января 2018
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Депутат Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект о внесудебной блокировке сайтов с информацией, побуждающей несовершеннолетних к агрессии против детей.

Документ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Яровой, направлен на согласование в профильные ведомства.

Законопроект предлагает дать Роскомнадзору право блокировать сайты с информацией, «побуждающей детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних». Также предусмотрена блокировка «зеркал» таких сайтов.

В российском законодательстве, сообщила Яровая, уже есть норма об уголовной ответственности за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни. Однако пока она не отражена в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации.

«У некоторых ведомств были сомнения по данной позиции, происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве», — сказала Яровая.

Депутат не уточнила, когда планирует внести законопроект на рассмотрение Госдумы.

Ирина Яровая — соавтор пакета так называемых антитеррористических поправок, известного как «пакет Яровой». Поправки были подписаны президентом в июле 2016 года. Они, в числе прочего, обязали операторов предоставлять правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, включая зашифрованную.
В 2017 году был принят законопроект о «группах смерти», который ввел в УК статьи о «склонении к самоубийству» и «содействие самоубийству», в том числе «в публичном выступлении, в СМИ, в сети интернет или в других информационно-телекоммуникационных сетях». Законопроект также был внесен Яровой.
15 января в одной из пермских школ двое подростков нанесли множественные ножевые ранения учительнице и школьникам 4 класса. Ранения получили 15 человек. Подростки попытались покончить с собой. Нападавшие арестованы.
17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской один девятиклассник ударил ножом другого из-за конфликта на перемене. Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением.
19 января в Улан-Удэ ученик пришел в школу с топором и «коктейлем Молотова», ранил несколько человек, включая учительницу, и поджег класс. Нападавший попытался покончить с собой, он задержан.

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