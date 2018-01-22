Яровая разработала проект закона о блокировке сайтов, побуждающих детей к агрессии

Депутат Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект о внесудебной блокировке сайтов с информацией, побуждающей несовершеннолетних к агрессии против детей.

Документ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Яровой, направлен на согласование в профильные ведомства.

Законопроект предлагает дать Роскомнадзору право блокировать сайты с информацией, «побуждающей детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних». Также предусмотрена блокировка «зеркал» таких сайтов.

В российском законодательстве, сообщила Яровая, уже есть норма об уголовной ответственности за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни. Однако пока она не отражена в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации.

«У некоторых ведомств были сомнения по данной позиции, происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве», — сказала Яровая.

Депутат не уточнила, когда планирует внести законопроект на рассмотрение Госдумы.