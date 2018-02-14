Первый канал по рекомендации ЦИК отменил показ последней серии фильма «Путин»

Первый канал не покажет 15 февраля последнюю серию фильма Оливера Стоуна «Путин» в связи с рекомендацией Центризбиркома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Третью серию фильма, которая должна выйти в эфир 14 февраля в 22:30 по московскому времени, Первый канал все-таки покажет, поскольку из-за разницы в часовых поясах в некоторых регионах России зрители ее уже увидели, пишут «Ведомости».