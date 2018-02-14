Первый канал по рекомендации ЦИК отменил показ последней серии фильма «Путин»
Первый канал не покажет 15 февраля последнюю серию фильма Оливера Стоуна «Путин» в связи с рекомендацией Центризбиркома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Третью серию фильма, которая должна выйти в эфир 14 февраля в 22:30 по московскому времени, Первый канал все-таки покажет, поскольку из-за разницы в часовых поясах в некоторых регионах России зрители ее уже увидели, пишут «Ведомости».
Первый канал 12 февраля начал показ четырехсерийного документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин»; премьера картины в России прошла в июне 2017 года.
На показ фильма в ЦИК пожаловались кандидат в президенты Ксения Собчак и партия «Яблоко», от которой в президентских выборах участвует Григорий Явлинский. По их мнению, фильм «Путин» является незаконной агитацией.
Центризбирком заявил, что не нашел признаков агитации в картине, но все равно рекомендовал Первому каналу отложить показ оставшихся серий до окончания выборов.