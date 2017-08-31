Путин рассказал Оливеру Стоуну об украинском диспетчере «испанского происхождения», который следил за сбитым «Боингом»

Дождь
13:43, 31 августа 2017
Надежный источник

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном рассказал, что за катастрофой рейса MH17 на Украине мог наблюдать диспетчер «испанского происхождения», который якобы видел рядом боевой самолет.

Эти слова приведены в полной версии разговора от 4 июля 2015 года, которую в сентябре 2017 года опубликуют в книге «Интервью с Владимиром Путиным». Отрывок приводит телеканал «Дождь», ознакомившийся с книгой до публикации.

«Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло», — заявил Путин.

Российский президент также рассуждает о том, что если бы пассажирский «Боинг» был сбит ракетой с земли, то это могло произойти только с позиций украинской армии. «Что касается систем „Бук“, которые наносят удары с земли, по данным наших специалистов и экспертов, и не только разведывательных служб, но и экспертов-баллистиков, удар был нанесен в хвост самолета», — говорит президент.

Почему этот разговор не вошел в телеверсию интервью Владимира Путина, не уточняется.

Представители России и ранее на официальном уровне требовали изучить заявления «испанского диспетчера» о самолетах, замеченных рядом с «Боингом». «Комсомольская правда» публиковала интервью с человеком, который якобы видел пилота, сбившего MH17.
Заявления «диспетчера», о которых идет речь, были сделаны в твиттере с аккаунта Carlos Spainbuca. Но диспетчеров с таким именем на Украине не было. Затем этот твиттер переименовался в Людмилу Лопатышкину. Никаких подтверждений того, что это мог писать реальный диспетчер, за три года с моменты катастрофы не появилось.
Версию об ударе по хвостовой части самолета или об обстреле с военного самолета в 2016 году опровергла Международная следственная группа. Она установила, что MH17 сбили из системы «Бук» и ракета взорвалась около кабины. Эти данные были опубликованы более чем через год после разговора Путина со Стоуном.
Телеверсия интервью Стоуна с Путиным вышла в июне и была показана как в США, так и в России.

Кто сбил MH17

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