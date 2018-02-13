Кандидат Владимир Путин отказался от бесплатного телеэфира. Теперь его не покажут по телевизору?

13 февраля штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от участия в распределении бесплатного теле- и радиоэфира для агитации. Это произошло на следующий день после того, как Первый канал решил повторить в вечернем прайм-тайме четырехчасовой фильм Оливера Стоуна о Путине — он будет выходить с 12 по 15 февраля. Партия «Яблоко» и другой кандидат Ксения Собчак уже объявили показ фильма незаконной агитацией. В 2016 году Центризбирком разъяснял, что фильм о кандидате (в том числе в президенты) с рассказом о биографии и служебной деятельности — это агитация, которая должна быть надлежащим образом оформлена и оплачена.



