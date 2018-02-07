В Дагестане устроили обыски во всех министерствах. Посты ДПС заняли полицейские из других регионов

Интерфакс
11:02, 7 февраля 2018
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7 февраля сотрудники федеральных правоохранительных ведомств пришли с обысками почти во все министерства и другие республиканские структуры Дагестана, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, выемки документации проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

В связи с оперативными мероприятиями полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. На дежурство вышли сотрудники полиции и Росгвардии из других российских регионов.

Обновление. МВД и Росгвардия опровергли информацию о недавней замене личного состава на постах ДПС. По словам представителей ведомств, такая практика существует уже несколько лет.

Другой источник отметил, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки, в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов, других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Интерфакс
С января в Дагестане работает совместная федеральная комиссия ФСБ, МВД и СК во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, в задачи которой поставлены «проверка состояния законности» и «декриминализация властных структур» республики.
5 февраля в Махачкале были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования. Их обвинили в хищении бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей.
После задержания чиновников временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев распустил правительство республики и предложил назначить новым премьером министра экономики Татарстана Артема Здунова.
Ранее были заведены уголовные дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Дело дагестанских чиновников

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