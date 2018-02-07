В Дагестане устроили обыски во всех министерствах. Посты ДПС заняли полицейские из других регионов

7 февраля сотрудники федеральных правоохранительных ведомств пришли с обысками почти во все министерства и другие республиканские структуры Дагестана, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, выемки документации проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

В связи с оперативными мероприятиями полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. На дежурство вышли сотрудники полиции и Росгвардии из других российских регионов.

Обновление. МВД и Росгвардия опровергли информацию о недавней замене личного состава на постах ДПС. По словам представителей ведомств, такая практика существует уже несколько лет.