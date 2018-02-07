МВД и Росгвардия опровергли замену личного состава на постах ДПС в Дагестане
Представители МВД и Росгвардии опровергли информацию о замене личного состава на постах ДПС в Дагестане.
Начальник республиканского управления Росгвардии Магомед Баачилов заявил, что в Дагестане с 2010 года из-за террористической угрозы на постах ДПС стоят сотрудники, прикомандированные из других регионов.
Представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, сказала, что практика привлечения сотрудников из других регионов существует с 2012 года. «В настоящее время МВД по Республике Дагестан работает в штатном режиме», — заявила она.
Глава республиканского управления отметил, что «кто-то увидел прикомандированных», и сделал вывод, что это связано с обысками. «Этим людям надо было раньше повнимательнее смотреть », — заявил Баачилов.