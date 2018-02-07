МВД и Росгвардия опровергли замену личного состава на постах ДПС в Дагестане

ТАСС
17:54, 7 февраля 2018
Надежный источник

Представители МВД и Росгвардии опровергли информацию о замене личного состава на постах ДПС в Дагестане.

Начальник республиканского управления Росгвардии Магомед Баачилов заявил, что в Дагестане с 2010 года из-за террористической угрозы на постах ДПС стоят сотрудники, прикомандированные из других регионов.

Представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, сказала, что практика привлечения сотрудников из других регионов существует с 2012 года. «В настоящее время МВД по Республике Дагестан работает в штатном режиме», — заявила она.

Глава республиканского управления отметил, что «кто-то увидел прикомандированных», и сделал вывод, что это связано с обысками. «Этим людям надо было раньше повнимательнее смотреть », — заявил Баачилов.

ТАСС
О том, что в Дагестане, где проходят масштабные проверки органов власти, на постах ДПС личный состав сменили на сотрудников из других регионов, 7 февраля со ссылкой на источники сообщили несколько изданий, в том числе агентство «Интерфакс» и РБК.
7 февраля сообщалось также, что высокопоставленным дагестанским чиновникам в связи с проверками запретили выезд за рубеж. Двое руководителей дагестанских министерств заявили ТАСС, что не получали новых указаний, однако и так не могут свободно выезжать за границу.

Что происходит в Дагестане:

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме