МВД и Росгвардия опровергли замену личного состава на постах ДПС в Дагестане

Представители МВД и Росгвардии опровергли информацию о замене личного состава на постах ДПС в Дагестане.

Начальник республиканского управления Росгвардии Магомед Баачилов заявил, что в Дагестане с 2010 года из-за террористической угрозы на постах ДПС стоят сотрудники, прикомандированные из других регионов.

Представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, сказала, что практика привлечения сотрудников из других регионов существует с 2012 года. «В настоящее время МВД по Республике Дагестан работает в штатном режиме», — заявила она.