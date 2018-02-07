Дагестанским чиновникам запретили выезжать за границу

В Дагестане высокопоставленным чиновникам запретили выезжать за границу до окончания работы комиссии по расследованию коррупции в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее стало известно , что практически во всех ведомствах Дагестана проходят обыски; вместо сотрудников ДПС на дежурство вышли сотрудники полиции и Росгвардии из других российских регионов.

В Дагестане с января работает совместная комиссия ФСБ, МВД и СК во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, в задачи которой входят «проверка состояние законности» и «декриминализация властных структур» республики.

Премьер-министр и несколько других чиновников правительства Дагестана были арестованы по подозрению в хищении 100 миллионов рублей. Также были заведены уголовные дела против мэра и главного архитектора Махачкалы.