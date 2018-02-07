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Особняки и позолоченные пистолеты СК показал обыски у дагестанских чиновников
Следственный комитет опубликовал видеозапись обыска у чиновников правительства Дагестана, подозреваемых в хищении бюджетных средств. СК не указал, где были сделаны кадры, но ранее следствие сообщало, что позолоченное оружие было найдено у и. о. премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Помимо Гамидова в хищениях подозреваются двое его заместителей — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Чиновники арестованы. Свою вину они отрицают.