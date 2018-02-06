Басманный суд арестовал дагестанского премьера. Его обвиняют в хищении более 100 миллионов рублей
Басманный суд Москвы санкционировал арест до 5 апреля бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего министра образования Шахабаса Шахова.
Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на общую сумму 107,8 миллиона рублей. Они не признают своей вины, заявляя, что в материалах дела «даже не сходятся цифры».
Позднее суд арестовал еще двоих фигурантов дела — заместителей главы правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.
Четверо республиканских чиновников были задержаны 5 февраля в рамках совместной операции сотрудников ФСБ, МВД и СК. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
В деле фигурируют три эпизода: приобретение по завышенной цене (31,8 миллиона рублей) здания под детский сад в селе Халимбекаул, хищение 41 миллиона рублей при реконструкции спецучреждения для временного содержания иностранных граждан, а также хищение 35 миллионов рублей при ремонте туристической базы «Орлиное гнездо» в поселке Гуниб. По словам судьи Наталии Дударь, расследование этого уголовного дела ведется еще с лета 2015 года.
В январе в Дагестан прибыла спецкомиссия из Москвы, которая «проверяет состояние законности» в республике. Ранее также сообщалось о возбуждении уголовных дел против мэра Махачкалы и главного архитектора города.