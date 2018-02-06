На пост дагестанского премьера выдвинули министра из Татарстана

Интерфакс
09:34, 6 февраля 2018
Надежный источник

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить председателем правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова.

Его кандидатура будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана 7 февраля.

Накануне Васильев распустил правительство республики, назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Анатолия Карибова, до этого бывшего первым заместителем главы правительства.

5 февраля в Дагестане были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также бывший министр образования республики. Им предъявлено обвинение по статье «мошенничество» за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. В деле фигурируют три эпизода на общую сумму 107,8 миллиона рублей.
С января специальная комиссия из Москвы при участии оперативников ФСБ, МВД и СК «проверяет состояние законности» в Дагестане. Ранее также были возбуждены уголовные дела против мэра Махачкалы и главного архитектора столицы республики.

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