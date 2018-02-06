На пост дагестанского премьера выдвинули министра из Татарстана
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить председателем правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова.
Его кандидатура будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана 7 февраля.
Накануне Васильев распустил правительство республики, назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Анатолия Карибова, до этого бывшего первым заместителем главы правительства.
5 февраля в Дагестане были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также бывший министр образования республики. Им предъявлено обвинение по статье «мошенничество» за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. В деле фигурируют три эпизода на общую сумму 107,8 миллиона рублей.
С января специальная комиссия из Москвы при участии оперативников ФСБ, МВД и СК «проверяет состояние законности» в Дагестане. Ранее также были возбуждены уголовные дела против мэра Махачкалы и главного архитектора столицы республики.