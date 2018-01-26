Минкомсвязи предложило вычислять майнеров по счетам за электричество

Ведомости
08:02, 26 января 2018
Надежный источник

Минкомсвязи разработало предложения по контролю за майнингом криптовалют. Проект документа, с которым ознакомились «Ведомости», в частности предусматривает создание специальной системы обнаружения майнеров — по структуре потребления электроэнергии и интернет-трафику.

Также ведомство планирует сопоставлять данные о мощности майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже.

Для майнеров, говорится в проекте Минкомсвязи, предлагается ввести специальные тарифы и квоты на электроэнергию и облагать налогом. Для юридических лиц это будет налог на прибыль, какой налог ожидает физических лиц, в документе не указано.

Концепция контроля за майнингом пока не принята, рассказали источники «Ведомостей». До 1 февраля ее планируется доработать, а затем направить в правительство.

У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объясняет собеседник «Ведомостей» в крупной энергокомпании, вычислить майнера несложно — достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии.

Ведомости
В России статус криптовалют и операции с ними в настоящий момент законодательно не урегулирован.
25 января Минфин представил проект закона «О цифровых финансовых активах», который должен создать законодательную базу для операций с криптовалютой.

Как в России планируют регулировать криптовалюты

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«У людей сносит крышу» Патриарх Кирилл объясняет, чем опасны криптовалюты. Видео

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме