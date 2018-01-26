Минкомсвязи предложило вычислять майнеров по счетам за электричество

Минкомсвязи разработало предложения по контролю за майнингом криптовалют. Проект документа, с которым ознакомились «Ведомости», в частности предусматривает создание специальной системы обнаружения майнеров — по структуре потребления электроэнергии и интернет-трафику.

Также ведомство планирует сопоставлять данные о мощности майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже.

Для майнеров, говорится в проекте Минкомсвязи, предлагается ввести специальные тарифы и квоты на электроэнергию и облагать налогом. Для юридических лиц это будет налог на прибыль, какой налог ожидает физических лиц, в документе не указано.

Концепция контроля за майнингом пока не принята, рассказали источники «Ведомостей». До 1 февраля ее планируется доработать, а затем направить в правительство.