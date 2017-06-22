В России раскупают видеокарты для майнинга биткоинов. Так и правда можно заработать?

Сможете, но для этого вы должны быть невероятно везучим. Даже если вы войдете в пул майнеров, которые объединяют вычислительные мощности и делят заработанное между участниками, вам достанутся крохи. Ведь доля участника зависит от его вклада, а объем вклада, в свою очередь, определяется мощностью оборудования и затраченным временем. Не факт, что вы сможете покрыть таким заработком хотя бы счета за электричество.