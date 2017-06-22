В России раскупают видеокарты для майнинга биткоинов. Так и правда можно заработать?
1
Что случилось?
«Ведомости» сообщили, что россияне скупают дорогие видеокарты для майнинга биткоинов. Они быстро исчезают из розничной продажи, а цены резко растут.
2
Что еще за «майнинг биткоинов»?
Это процесс создания новых биткоинов — самой популярной криптовалюты в мире. Обычные наличные деньги создают, чеканя монеты и печатая банкноты. А новые биткоины появляются, когда кому-то удается рассчитать специальную математическую функцию (хеш-сумму — уникальную контрольную сумму), которая соответствует заранее определенным параметрам. Этому человеку и достается порция добытых биткоинов. Чтобы получить еще одну порцию биткоинов приходится начинать все сначала.
3
Видеокарты правда используют для майнинга?
Да. Они справляются с майнингом намного эффективнее обычных процессоров, используемых в наших компьтерах. Видеокарты могут рассчитать больше хэш-сумм за одно и то же время. Отдельные энтузиасты строили целые «фермы» видеокарт, которые круглосуточно майнили биткоины. Но сейчас их использовать бессмысленно. Вместо видеокарт серьезные майнеры перешли на специализированное оборудование, которое по сути умеет только одно — считать хэш-суммы, но делает это на несколько порядков быстрее и потребляя значительно меньше энергии.
4
А почему бессмысленно? Чем мне мешают серьезные майнеры?
Майнинг — это конкурентный процесс. Если вы не смогли первым найти требуемую хэш-сумму, то меняются исходные условия и приходится начинать заново. Причем, если игроков становится больше, а используемое ими оборудование — мощнее, то цель автоматически усложняется. На поиск нужной хеш-суммы на том же оборудовании будет уходить в среднем больше времени.
5
То есть я не смогу сам намайнить биткоины на домашнем компьютере с помощью мощной видеокарты?
Сможете, но для этого вы должны быть невероятно везучим. Даже если вы войдете в пул майнеров, которые объединяют вычислительные мощности и делят заработанное между участниками, вам достанутся крохи. Ведь доля участника зависит от его вклада, а объем вклада, в свою очередь, определяется мощностью оборудования и затраченным временем. Не факт, что вы сможете покрыть таким заработком хотя бы счета за электричество.