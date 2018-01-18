«Мы решительно поддерживаем позицию Минкульта». Бондарчук и глава «XX век Фокс СНГ» вступились за Мединского

Российская газета
17:00, 18 января 2018
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Несколько деятелей российской киноиндустрии, в том числе режиссер Федор Бондарчук, написали премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо в защиту министерства культуры и лично министра Владимира Мединского, с критикой которых ранее высказалась Ассоциация владельцев кинотеатров.

В письме сказано, что практика «раздвижки релизов», которая смещает прокат иностранных фильмов ради «наших премьер», помогла самым успешным российским картинам «Последний богатырь» и «Движение вверх» «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей».

Претензии «коммерческих структур» авторы письма объясняют тем, что «эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей».

В письме также отмечается важность «патриотической, идейной составляющей» в кинопрокате. По мнению авторов, «Последний богатырь» и «Движение вверх» не достигли бы значимого результата в американском прокате прежде всего из-за «идеологии», которая «активно распространяется на государственном уровне в США».

Помимо Бондарчука письмо подписал гендиректор «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов, продюсеры Дмитрий Рудковский и Петр Ануров, а также писатель, председатель Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.

В завершение позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, за то, что Вы ставите абсолютно правильные задачи перед Министерством культуры РФ, и оно их успешно выполняет.

Российская газета
На 18 января была намечена премьера фильма «Приключения Паддингтона 2». За день до этого прокатная компания «Вольга» заявила, что Минкульт перенес премьеру на 1 февраля ради некоего российского фильма. В Минкульте отрицают, что дата 18 января была согласована. Также был перенесена премьера фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти».
Высказывались предположения, что фильм решили перенести ради российских фильмов «Скиф» и «Движение вверх». Продюсеры этих фильмов отрицают, что просили Минкульт перенести прокат иностранных картин.
18 января Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо с критикой Минкульта и лично министра Владимира Мединского. В письме сказано, что перенос премьер является «грубым прямым вмешательством» в деятельность кинотеатров и «наносит вред развитию российской киноиндустрии».

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