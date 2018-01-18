«Мы решительно поддерживаем позицию Минкульта». Бондарчук и глава «XX век Фокс СНГ» вступились за Мединского

Несколько деятелей российской киноиндустрии, в том числе режиссер Федор Бондарчук, написали премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо в защиту министерства культуры и лично министра Владимира Мединского, с критикой которых ранее высказалась Ассоциация владельцев кинотеатров.

В письме сказано, что практика «раздвижки релизов», которая смещает прокат иностранных фильмов ради «наших премьер», помогла самым успешным российским картинам «Последний богатырь» и «Движение вверх» «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей».

Претензии «коммерческих структур» авторы письма объясняют тем, что «эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей».

В письме также отмечается важность «патриотической, идейной составляющей» в кинопрокате. По мнению авторов, «Последний богатырь» и «Движение вверх» не достигли бы значимого результата в американском прокате прежде всего из-за «идеологии», которая «активно распространяется на государственном уровне в США».

Помимо Бондарчука письмо подписал гендиректор «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов, продюсеры Дмитрий Рудковский и Петр Ануров, а также писатель, председатель Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.