«Ваша деятельность наносит вред развитию российской киноиндустрии». Владельцы кинотеатров выступили против Мединского

Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, в котором раскритиковала действия Минкультуры и лично министра Владимира Мединского, переносящих премьеры иностранных фильмов ради российского кино.

Такие действия, по мнению авторов обращения, являются «грубым прямым вмешательством» в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. Без такого вмешательства со стороны Минкультуры, говорится в письме, сборы российских фильмов, успех которых во многом заслуга кинотеатров, были бы еще больше.

Перенося сроки премьер иностранных фильмов, указывают авторы письма, министр культуры Владимир Мединский «наносит вред развитию российской киноиндустрии».

«Стандартную госуслугу» по выдаче прокатного удостоверения, говорится в письме, Мединский превратил «в инструмент цензуры».

«Сегодня с уверенностью можно заявить, что Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино!» — пишут представители Ассоциации владельцев кинотеатров, обращаясь к Мединскому.

Авторы письма обращаются с просьбой к главе правительства Дмитрию Медведеву обратить внимание на ситуацию «с чрезмерным усилением административного госрегулирования» в киноотрасли, а также просят ФАС дать правовую оценку «практике беспрецедентного вмешательства» Минкультуры в деятельность коммерческих компаний.