Минкульт отложил премьеру «Приключений Паддингтона 2» за день до начала проката — ради показа «иного фильма»

Ведомости
16:25, 17 января 2018
Надежный источник

Министерство культуры РФ перенесло начало проката фильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля ради показа «иного фильма».

Как сообщила компания «Вольга», 17 января Минкульт выдал картине прокатное удостоверение с датой 1 февраля. В отдельном письме Минкульт пояснил, что заявленная компанией дата 18 января совпала с «датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», передает «Интерфакс».

О каком фильме идет речь, не уточняется. «Ведомости» называют единственной «крупной премьерой» в этот день фэнтезийный фильм «Скиф».

Ранее с 25 января на 1 февраля был перенесен релиз фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». По словам источников «Ведомостей» оба фильма могли быть перенесены ради того, чтобы у «Скифа» и лидера проката «Движения вверх» было меньше конкурентов. Продюсеры обеих картин отрицают, что просили Минкульт о переносе зарубежных фильмов.

По словам источников «Ведомостей», чиновники никогда прежде не объявляли прокатчикам новую дату возможной премьеры за несколько дней до показа фильма или даже за две недели: переговоры о переносах проводились заранее.

Ведомости
Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», предпродажа билетов на фильм «Приключение Паддингтона 2» была открыта в декабре, уже продано билетов на 840 тысяч рублей.
Фильм «Движение вверх» про победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 году вышел в декабре и стал самым кассовым российским фильмом — он собрал уже больше двух миллиардов рублей.
«Приключения Паддингтона 2» — продолжение фильма 2014 года про медвежонка Паддингтона, персонажа популярных книг Майкла Бонда. Первый фильм собрал в прокате РФ и стран СНГ около 400 миллионов рублей.
В 2017 году обсуждалась возможность переноса премьера восьмого «Форсажа» ради проката фильма «Время первых» про советских космонавтов, который вышел незадолго до этого. В итоге дата осталась прежней.
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