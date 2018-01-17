Министерство культуры РФ перенесло начало проката фильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля ради показа «иного фильма».

Как сообщила компания «Вольга», 17 января Минкульт выдал картине прокатное удостоверение с датой 1 февраля. В отдельном письме Минкульт пояснил, что заявленная компанией дата 18 января совпала с «датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», передает «Интерфакс».

О каком фильме идет речь, не уточняется. «Ведомости» называют единственной «крупной премьерой» в этот день фэнтезийный фильм «Скиф».

Ранее с 25 января на 1 февраля был перенесен релиз фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». По словам источников «Ведомостей» оба фильма могли быть перенесены ради того, чтобы у «Скифа» и лидера проката «Движения вверх» было меньше конкурентов. Продюсеры обеих картин отрицают, что просили Минкульт о переносе зарубежных фильмов.