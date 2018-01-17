Минкульт отложил премьеру «Приключений Паддингтона 2» за день до начала проката — ради показа «иного фильма»
Министерство культуры РФ перенесло начало проката фильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля ради показа «иного фильма».
Как сообщила компания «Вольга», 17 января Минкульт выдал картине прокатное удостоверение с датой 1 февраля. В отдельном письме Минкульт пояснил, что заявленная компанией дата 18 января совпала с «датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», передает «Интерфакс».
О каком фильме идет речь, не уточняется. «Ведомости» называют единственной «крупной премьерой» в этот день фэнтезийный фильм «Скиф».
Ранее с 25 января на 1 февраля был перенесен релиз фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». По словам источников «Ведомостей» оба фильма могли быть перенесены ради того, чтобы у «Скифа» и лидера проката «Движения вверх» было меньше конкурентов. Продюсеры обеих картин отрицают, что просили Минкульт о переносе зарубежных фильмов.
По словам источников «Ведомостей», чиновники никогда прежде не объявляли прокатчикам новую дату возможной премьеры за несколько дней до показа фильма или даже за две недели: переговоры о переносах проводились заранее.