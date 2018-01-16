Трамп про иммигрантов: я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду!
Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что хочет, чтобы иммигранты приезжали в США «отовсюду».
Когда было объявлено об окончании общения с журналистами, один из репортеров спросил Трампа, говорил ли тот, что хотел бы миграции в США из стран вроде Норвегии, а не из менее благополучных стран.
«Большое спасибо всем! Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду!» — сказал Трамп.
В январе несколько американских СМИ сообщили, что Трамп на закрытом совещании по иммиграции назвал «вонючими дырами» (shithole countries) несколько стран, откуда в США приезжают мигранты — в том числе Гаити, Сальвадор и страны Африки. Сообщение спровоцировало резкую критику в адрес президента США.
Несколько участников встречи заявили, что не слышали таких слов Трампа. В СМИ также появилась информация, что Трамп сказал не shithole, а shithouse (то есть туалет).