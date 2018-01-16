Трамп про иммигрантов: я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду!

Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что хочет, чтобы иммигранты приезжали в США «отовсюду».

Когда было объявлено об окончании общения с журналистами, один из репортеров спросил Трампа, говорил ли тот, что хотел бы миграции в США из стран вроде Норвегии, а не из менее благополучных стран.

«Большое спасибо всем! Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду!» — сказал Трамп.