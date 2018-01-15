Двое республиканцев заявили, что сенатор-демократ выдумал реплику Трампа о «вонючих дырах»

The New York Times
05:42, 15 января 2018
Надежный источник

Двое сенаторов-республиканцев, заявили, что не слышали от президента США Дональда Трампа слов «вонючие дыры» по отношению к африканским странам на закрытом совещании по иммиграции.

С такими заявлениями выступили сенатор от Джорджии Дэвид Пердью и сенатор от Арканзаса Том Коттон. При этом ранее оба сенатора заявляли, что точно не помнили, что именно сказал президент.

Единственным, кто утверждает, что Трамп произнес слова «вонючие дыры», является сенатор-демократ от Иллинойса Ричард Дурбин. Слова Дурбина косвенно подтвердил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, который назвал их «в принципе верными» в беседе с другим республиканцем Тимом Скоттом. Сам Грэм не говорил, слышал он эти слова или нет.

Другие участники совещания в течение четырех дней никак не прокомментировали слова Трампа. Сам Трамп назвал эту цитату выдумкой демократов.

Трамп сослался на двух сенаторов, выступая вечером в воскресенье. «Вы слышали, что присутствовавшие там сенаторы сказали о моих словах? — спросил президент. — Этих реплик не было» (англ.яз.).

The New York Times
Совещание по иммиграции, на котором Трамп якобы рассказал о «вонючих дырах», состоялось 11 января. По словам демократа Дурбина, Трамп этими словами охарактеризовал страны Африки, Гаити и Сальвадора.
На совещании обсуждалась программа, введенная бывшим президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она давала амнистию детям нелегальных мигрантов. В сентябре 2017 года Трамп объявил о постепенном сворачивании этой программы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Сколько вранья в фильмах по реальным событиям?
39 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме