Двое республиканцев заявили, что сенатор-демократ выдумал реплику Трампа о «вонючих дырах»
Двое сенаторов-республиканцев, заявили, что не слышали от президента США Дональда Трампа слов «вонючие дыры» по отношению к африканским странам на закрытом совещании по иммиграции.
С такими заявлениями выступили сенатор от Джорджии Дэвид Пердью и сенатор от Арканзаса Том Коттон. При этом ранее оба сенатора заявляли, что точно не помнили, что именно сказал президент.
Единственным, кто утверждает, что Трамп произнес слова «вонючие дыры», является сенатор-демократ от Иллинойса Ричард Дурбин. Слова Дурбина косвенно подтвердил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, который назвал их «в принципе верными» в беседе с другим республиканцем Тимом Скоттом. Сам Грэм не говорил, слышал он эти слова или нет.
Другие участники совещания в течение четырех дней никак не прокомментировали слова Трампа. Сам Трамп назвал эту цитату выдумкой демократов.
Трамп сослался на двух сенаторов, выступая вечером в воскресенье. «Вы слышали, что присутствовавшие там сенаторы сказали о моих словах? — спросил президент. — Этих реплик не было» (англ.яз.).